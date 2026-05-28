Δήμος Λαρισαίων: Η αλήθεια για τα κοινόχρηστα ποδήλατα και οι πολιτικοί «Πινόκιο»

O Δήμος Λαρισαίων απαντώντας σε ανακοίνωση της “Συμπαράταξης Λαρισαίων” σχετικά με τα ηλεκτρικά ποδήλατα, αναφέρει τα εξής:

“Η ανακοίνωση της «Συμπαράταξης Λαρισαίων» για τα κοινόχρηστα ποδήλατα ξεπερνά τα όρια της αντιπολιτευτικής υπερβολής. Mετατρέπεται σε συνειδητή προσπάθεια παραπλάνησης των πολιτών με ψεύδη που οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Και αυτό γιατί μιλούν για ένα σύστημα του οποίου όχι μόνο είχαν την ευθύνη του διαγωνισμού και του σχεδιασμού ως προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά ψήφισαν οι ίδιοι το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και στη Δημοτική Επιτροπή (αποφ. 576/2024) και στο Δημοτικό Συμβούλιο (αποφ. 225/2024) ως σημερινή αντιπολίτευση, χωρίς ποτέ να διατυπώσουν ούτε μία ουσιαστική ένσταση για ζητήματα ταυτοποίησης χρηστών, προστασίας του συστήματος ή αποτροπής καταχρηστικής χρήσης.

Το πιο χαρακτηριστικό όμως παράδειγμα συνειδητής διαστρέβλωσης της αλήθειας αφορά το αφήγημα περί «χρέωσης» των πολιτών.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν επιβάλλεται καμία χρέωση για τη χρήση των κοινόχρηστων ποδηλάτων. Η χρήση παραμένει δωρεάν, όπως ακριβώς προβλέπει το συγκεκριμένο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει επιβολή αντιτίμου χρήσης.

Αυτό που θα προβλέπεται είναι δέσμευση εγγύησης, η οποία θα αποδεσμεύεται με την επιστροφή του ποδηλάτου, ως επιπλέον μέτρο προστασίας από καταχρηστικές και παράνομες χρήσεις. Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς σε αντίστοιχα συστήματα κοινόχρηστης μικροκινητικότητας.

Το να παρουσιάζεται αυτή η εγγύηση ως «χρέωση» αποτελεί συνειδητή παραποίηση της πραγματικότητας, ιδιαίτερα από ανθρώπους που γνωρίζουν απολύτως τους όρους χρηματοδότησης και λειτουργίας του έργου.

Ρεκόρ χρηστών

Η αλήθεια είναι απλή και καταγεγραμμένη στα πραγματικά δεδομένα χρήσης του συστήματος: τα κοινόχρηστα ποδήλατα της Λάρισας σημείωσαν μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους αριθμούς-ρεκόρ σε μοναδικούς χρήστες και δωρεάν διαδρομές, ξεπερνώντας αντίστοιχα συστήματα σε πολλές ελληνικές πόλεις. Αυτό αποδεικνύει ότι οι πολίτες της Λάρισας αγκάλιασαν τη μικροκινητικότητα και έκαναν το κοινόχρηστο ποδήλατο μέρος της καθημερινότητάς τους.

Αυτό ακριβώς είναι που φαίνεται να ενοχλεί τη «Συμπαράταξη Λαρισαίων»: ότι το συγκεκριμένο έργο όχι μόνο λειτούργησε, αλλά χρησιμοποιήθηκε μαζικά από τους πολίτες.

Σοβαρότητα, υπευθυνότητα και λύσεις

Βεβαίως, η μεγάλη χρήση ανέδειξε και προβλήματα. Και αντί η δημοτική αρχή να κάνει αυτό που συνήθως γινόταν επί χρόνια, δηλαδή να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί μέχρι να απαξιωθεί πλήρως το σύστημα, επέλεξε να παρέμβει, να διορθώσει αδυναμίες και να προστατεύσει τη δημόσια περιουσία.

Η αντιπολίτευση μιλά για «κατάρρευση» του συστήματος.

Ξεχνά όμως να πει ότι σημαντικό μέρος των φθορών προήλθε από παράνομη και καταχρηστική χρήση του συστήματος από ανηλίκους μέσω στοιχείων TaxisNet ενηλίκων. Ένα φαινόμενο που δεν δημιουργεί μόνο ζητήματα λειτουργίας και βανδαλισμών, αλλά κυρίως σοβαρό θέμα ασφάλειας για τα ίδια τα παιδιά.

Αλήθεια, τι ακριβώς προτείνει η αντιπολίτευση;

Να συνεχίσει ένα δημόσιο σύστημα χωρίς κανόνες προστασίας;

Χωρίς ελέγχους;

Χωρίς ταυτοποίηση;

Χωρίς δικλείδες ασφαλείας;

Να κάνουμε όλοι πως δεν βλέπουμε μέχρι να καταστραφεί ολοκληρωτικά;

Και το σημαντικότερο:

Η δημοτική αρχή προχωρά ήδη, σε νέο διαγωνισμό για συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και λειτουργική αναβάθμιση του συστήματος, ενσωματώνοντας όλα τα συμπεράσματα και τις αδυναμίες που ανέδειξε η εμπειρία του πρώτου χρόνου.

Αυτή είναι η διαφορά ευθύνης και λαϊκισμού.

Η σημερινή δημοτική αρχή δεν κρύβεται πίσω από ωραία λόγια. Αναγνωρίζει προβλήματα, παρεμβαίνει, διορθώνει και προστατεύει ένα σύστημα που οι πολίτες χρησιμοποίησαν μαζικά και απέδειξαν ότι το χρειάζονται.

Η Λάρισα δεν έχει ανάγκη από αντιπολίτευση δελτίων τύπου και καταστροφολογίας.

Έχει ανάγκη από σοβαρότητα, ευθύνη και λύσεις.

Και αυτές τις λύσεις η δημοτική αρχή τις δίνει καθημερινά στην πράξη, όχι με κατασκευασμένες εντυπώσεις και πολιτική υποκρισία”.