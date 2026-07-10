Δήμος Λαρισαίων: Η «ασημένια» Ραφαηλία Αχυροπούλου στον Δήμαρχο Λαρισαίων

Την «ασημένια» στα 100 μ. της κατηγορίας Τ37, Ραφαηλία Αχυροπούλου, υποδέχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Αθανάσιος Μαμάκος, στο Δημαρχείο της πόλη.

Η νεαρή Ραφαηλία κατάφερε να κατακτήσει τη 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρά Στίβου Ανδρών – Γυναικών που διεξήχθη στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο πετυχαίνοντας μία σπουδαία επιτυχία για το μέλλον του ελληνικού παρααθλητισμού.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, συνομίλησε με την αθλήτρια του Α.Σ. Αργοναύτες ΑμεΑ, ενημερώθηκε για την κατηγορία Τ37 που αφορά αθλητές στίβου με κινητικά προβλήματα (ημιπληγία), ενώ έμεινε εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις της, καθώς αν και μόλις 14 ετών κατάφερε να ξεχωρίσει σε επίπεδο Γυναικών στους αγώνες της Θεσσαλονίκης, επιδεικνύοντας εξαιρετική ψυχραιμία και τεχνική.

Από την πλευρά του ο κ.Μαμάκος αφού έδωσε θερμά συγχαρητήρια στη Ραφαηλία και στους προπονητές της γι’ αυτή την τεράστια επιτυχία, ευχήθηκε πολλές ακόμα ανάλογες στιγμές στο μέλλον κι το ασημένιο μετάλλιο να αποτελεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο στην καριέρα της.

Να σημειώσουμε ότι στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Αριστείδης Καρτσαφλέκης, ο προπονητής της Κυριάκος Οικονόμου και η μητέρα της Ανδριάνα Τάτσιου.