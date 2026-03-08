Δήμος Λαρισαίων: Η δημοτική περιουσία ανήκει σε όλους τους πολίτες

Με αφορμή τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη δημοτική έκταση κατά μήκος της περιφερειακής οδού Αθηνών-Τρικάλων (πλησίον του AEL FC ARENA), όπου έχει αναπτυχθεί αθλητική εγκατάσταση με δώδεκα γήπεδα αντισφαίρισης (τένις), ο Δήμος Λαρισαίων σε ανακοίνωσή του οφείλει να θέσει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και να είναι ξεκάθαρος.

Η δημοτική περιουσία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ή να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε, χωρίς απόφαση των αρμόδιων οργάνων και χωρίς τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Δεν μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, ούτε προνομιακές μεταχειρίσεις.

Οι όροι τόσο της νομοθεσίας, όσο και των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης, όπως και η ημερομηνία λήξης της παραχώρησης ήταν απολύτως γνωστά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αναλυτικό ιστορικό

Mε την υπ΄αριθμ. 22/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων είχε αποφασιστεί, ενόψει της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων (2013) η κατά χρήση παραχώρηση προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δημοτικής έκτασης 15.066 μ2, κατά μήκος της περιφερειακής οδού Αθηνών – Τρικάλων, με σκοπό τη μετεγκατάσταση γηπέδων τένις.

Στη σχετική νομοθεσία (άρθρο 50 – Νόμος 3693/2008), προβλεπόταν ότι η κατασκευή των δώδεκα γηπέδων αντισφαίρισης, εκ των οποίων τα οκτώ γήπεδα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των Μεσογειακών Αγώνων του έτους 2013, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σταδιακά εντός χρονικής περιόδου δεκαοκτώ μηνών από την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης του τμήματος του ακινήτου επί του οποίου θα κατασκευάζονταν τα γήπεδα αντισφαίρισης οριζόταν σε 15 έτη (συν το περιθώριο 18 μηνών από την έκδοση οικοδομικής άδειας), μετά την πάροδο της οποίας η χρήση, διοίκηση και διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων του ακινήτου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους και όλου του εξοπλισμού τους, όπως θα έχουν διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση ευρίσκονται το χρόνο εκείνον επανέρχονται αυτοδικαίως στον Δήμο Λαρισαίων, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως του σωματείου ή οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος Δήμος θα έχει εφεξής την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Mε την από 24-10-2008 Σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και του Αθλητικού σωματείου «Αθλητική Ένωση Λάρισας» παραχωρήθηκε κατά χρήση στην τελευταία η ως άνω έκταση και η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου αυτού ορίστηκε στην παράγραφο 3 του προοιμίου της σύμβασης σε δεκαπέντε (15) έτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του Ν. 3693/2008.

Σύμφωνα με την παρ. 3.2 του άρθρου 3 της Σύμβασης παραχώρησης το ακίνητο χωρίς καμία όχληση, μετά των συστατικών και παραρτημάτων του και όλου του εξοπλισμού του, και σε όποια κατάσταση ευρίσκεται την χρονική εκείνη περίοδο, επανέρχεται στον Δήμο Λαρισαίων, χωρίς καμία αποζημίωση του «Σωματείου» ή οποιουδήποτε τρίτου. Και ότι για την απόδοση του ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της Σύμβασης παραχώρησης συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής, το οποίο υπογράφεται μεταξύ του «Σωματείου» και του Δήμου Λαρισαίων και συνυπογράφεται από την ΓΓΑ.

Με την από 12-12-2008 Σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του Αθλητικού σωματείου «Αθλητική Ένωση Λάρισας» και της εταιρείας «Γήπεδο-Αθλητικές Εγκαταστάσεις Λάρισας Α.Ε.» η χρήση και διοίκηση του εν λόγω ακινήτου εκχωρήθηκε από το σωματείο στην εταιρεία με τους ίδιους όρους και για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η ορισθείσα από την ΓΓΑ Επιτροπή Παρακολούθησης της από 24-10-2008 Σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Αθλητικού σωματείου «Αθλητική Ένωση Λάρισας» με αντικείμενο την παρακολούθηση της υλοποίησης των όρων αυτής σε συνεδρίασή της, στις 25-04-2024, ομόφωνα αποφάνθηκε ότι η παράδοση του εν λόγω ακινήτου στον Δήμο Λαρισαίων πρέπει να υλοποιηθεί στις 4/3/2026.

Στις 09.02.2026 ο Δήμος Λαρισαίων παρέλαβε το υπ΄αριθμ. 3269/06.02.2026 έγγραφο της ΓΓΑ, με το οποίο καλούσε τον Δήμο να μεριμνήσει για την παράδοση – παραλαβή του ακινήτου και τη σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου.

Η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, στις 4.03.2026, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Αξιοποίηση προς όφελος των δημοτών

Η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να προστατεύει και να διαχειρίζεται την περιουσία των πολιτών με διαφάνεια, ισονομία και σεβασμό στους κανόνες. Για τον λόγο αυτό, προχωρά στον σχεδιασμό για την αναβάθμιση των γηπέδων τένις και την αξιοποίησή τους προς όφελος της πόλης και των δημοτών.

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, ο Δήμος θα εξετάσει όλες τις νόμιμες δυνατότητες αξιοποίησης των εγκαταστάσεων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τρόπο που θα επιτρέπει την ευρύτερη πρόσβαση των πολιτών είτε, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, μέσω ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας δημοπρασίας, η οποία θα διασφαλίζει ίσους όρους για όλους και θα αποφέρει και όφελος για τον Δήμο.

Σε μια τέτοια διαδικασία, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ισότιμα, συμπεριλαμβανομένων και όσων δραστηριοποιούνταν μέχρι σήμερα στον χώρο.

Ο Δήμος Λαρισαίων δεν λειτουργεί με αποκλεισμούς, αλλά ούτε και μπορεί να αποδεχθεί τη λογική ότι η δημοτική περιουσία μπορεί να αποτελεί αντικείμενο ιδιωτικής εκμετάλλευσης χωρίς όρους, χωρίς διαδικασίες και χωρίς θεσμική απόφαση.

Η δημοτική περιουσία ανήκει σε όλους τους πολίτες της Λάρισας και η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής είναι να τη διαχειρίζεται με δικαιοσύνη, διαφάνεια και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.