Δήμος Λαρισαίων: Η Λάρισα «γέφυρα» για τηδιοργάνωση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2027 – Θ.Μαμάκος: «Δημιουργούμε ισχυρό brand name και στον αθλητισμό»

Η διοργάνωση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2027, ο αντίκτυπος, σε διεθνές επίπεδο, του φετινού Ποδηλατικού Γύρου, αλλά και η επόμενη μέρα για την ελληνική αθλητική ποδηλασία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, με τον πρόεδρο και τα στελέχη της Cycling Greece, στο Δημαρχείο της πόλης.

Η Λάρισα, που βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών της Οργανωτικής Επιτροπής του ΔΕΗ Tour of Hellas, ετοιμάζεται να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ανάμεσα στη φετινή και την ερχόμενη διοργάνωση, τον Μάιο του 2027, φιλοξενώντας μια μεγάλη γιορτινή εκδήλωση τον ερχόμενο Νοέμβριο, όπου τον πρώτο λόγο θα έχουν οι …αριθμοί.

Μέσα από αυτή τη δυναμική συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων με την Cycling Greece και το Υπουργείο Αθλητισμού, η Λάρισα ετοιμάζεται να αναδειχθεί εκ νέου σημείο αναφοράς για τον ποδηλατικό αθλητισμό, καθώς στην πόλη θα διεξαχθεί η απολογιστική εκδήλωση για τη φετινή διοργάνωση, με συμμετοχή όλων των Δήμων και Περιφερειών από όπου πέρασε το πελοτόν των 120 επαγγελματιών αθλητών.

Τον Μάιο του 2026, ο ΔΕΗ Tour of Hellas χάρισε αξέχαστες στιγμές στους φίλους της ποδηλασίας -και όχι μόνον, τοποθετώντας στον παγκόσμιο ποδηλατικό χάρτη 44 Δήμους σε συνολικά 5 Περιφέρειες της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Λάρισα φιλοξένησε με εξαιρετική επιτυχία τον τελικό του 2ου ετάπ (Καρπενήσι-Λάρισα) και απέσπασε τις καλύτερες εντυπώσεις, εγχώριων και ξένων παραγόντων, τόσο για το υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης της Δημοτικής Αρχής στις απαιτήσεις της διεθνούς επιπέδου διοργάνωσης, όσο και για τις συγκλονιστικές στιγμές που χάρισε σε αγωνιστικό επίπεδο, στην τελική ευθεία του τερματισμού, στην καρδιά της πόλης.

Συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Cycling Greece, κ.Παύλο Παπαδόπουλο, τον Επιχειρησιακό Διευθυντή, κ.Τάκη Ξουρή, τον Διευθυντή Εμπορικού και Παράλληλων Εκδηλώσεων, κ.Θάνο Γεωργίου και εκ της Ομάδας Επικοινωνίας της Cycling Greece τον κ.Αντώνη Κυρίκο, σε μια συνάντηση που επισφραγίζει τη σταθερή αξία της Λάρισας για τον ΔΕΗ Tour of Hellas.

«Η συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στον Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας είναι ένα ορόσημο με ιδιαίτερη αξία για την πόλη. Είναι μοναδική ευκαιρία να αναδεικνύουμε τη Λάρισα σε διεθνή προορισμό, αθλητικό και τουριστικό. Ταυτόχρονα, οι εικόνες της πόλης μας ταξιδεύουν σε εκατομμύρια θεατές, σε όλον τον κόσμο, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της περιοχής μας. Υποδεχόμαστε την εκδήλωση του Νοεμβρίου με μεγάλη ικανοποίηση και ήδη βάζουμε τις βάσεις για τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση του 2027 -και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους της Cycling Greece για αυτή τη συνέργεια», σημείωσε ο κ.Μαμάκος, στο πλαίσιο της συνάντησης.

Τα στελέχη της Cycling Greece έφεραν στον Δήμαρχο Λαρισαίων δώρα εθιμοτυπίας, μεταξύ των οποίων και ένα καλαίσθητο λεύκωμα με τα highlights της διοργάνωσης του 2026.