Δήμος Λαρισαίων: Η Φαλάνη χρειάζεται έργα, όχι μαθήματα υποκρισίας

Αναλυτικά, στην απάντησή της στη μείζοντα αντιπολίτευση, η Δημοτική Αρχή επισημαίνει τα εξής:

“Όταν τελειώνουν τα λόγια, αρχίζουν τα έργα – και αυτό ενοχλεί.

Μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η Συμπαράταξη εμφανίζεται σήμερα όψιμα ευαίσθητη για το Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης.

Θα είχε μεγαλύτερη αξία αυτή η «ευαισθησία» αν δεν είχε προηγηθεί μια ολόκληρη θητεία, κατά την οποία δεν παραδόθηκε ούτε μία ώριμη μελέτη, ούτε μία έγκριση, ούτε ένα χρηματοδοτούμενο έργο για το σχολείο.

Γιατί η αλήθεια είναι απλή και δεν επιδέχεται ωραιοποιήσεις: η προηγούμενη δημοτική αρχή άφησε πίσω της μόνο λόγια, υποσχέσεις και διακηρύξεις.

«Μελέτες» που δεν κατατέθηκαν ποτέ, «προμελέτες» που κανείς δεν είδε, και δημόσιες δεσμεύσεις ότι όλα θα είχαν ολοκληρωθεί μέσα στο 2023, χωρίς να υπάρχει ούτε καν το πρώτο θεσμικό βήμα.

Αντίθετα, η σημερινή Δημοτική Αρχή, σε ελάχιστο χρόνο, εξασφάλισε μια δωρεά ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ από την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Δημοτική Επιτροπή.

Ένα απολύτως πραγματικό, χρηματοδοτημένο έργο, που αφορά στην αποκατάσταση δύο κτηρίων του σχολικού συγκροτήματος και βελτιώνει άμεσα τις συνθήκες φοίτησης των παιδιών της Φαλάνης.

Ακόμη και αυτή η εξέλιξη, όμως, ενόχλησε. Γι’ αυτό και παρουσιάστηκε από τον επικεφαλής της Συμπαράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως «υποτιθέμενη πρόταση», λες και η δωρεά είναι προϊόν φαντασίας και όχι επίσημη απόφαση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αντικείμενο.

Όταν η πραγματικότητα δεν βολεύει το αφήγημα, επιχειρείται η αμφισβήτησή της.

Ταυτόχρονα, επιχειρείται μια ακόμη γνωστή τακτική: να μετατεθούν οι ευθύνες αλλού και να ανασυρθούν δηλώσεις τρίτων από το 2023, αποκρύπτοντας επιμελώς τις ίδιες τις δεσμεύσεις της τότε δημοτικής αρχής, οι οποίες ουδέποτε υλοποιήθηκαν.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν κοροϊδεύει τους πολίτες. Μιλά καθαρά: κάθε νέα σχολική πτέρυγα ή νέο κτίριο προϋποθέτει συγκεκριμένες εγκρίσεις και αποφάσεις. Αυτές δεν υποκαθίστανται από δελτία Τύπου ούτε από προεκλογικού τύπου φωτογραφίες σε σχολικές αυλές.

Σε πλήρη συνεργασία με τη σχολική κοινότητα, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και την Κοινότητα Φαλάνης, προχωρούμε σε ό,τι είναι θεσμικά εφικτό και άμεσα υλοποιήσιμο. Όχι σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Η Φαλάνη δεν χρειάζεται όσους θυμούνται το σχολείο μόνο όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Χρειάζεται έργα. Και αυτά ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ας σταματήσουν, λοιπόν, τα μαθήματα υποκρισίας. Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να παραδίδουμε αποτελέσματα.”