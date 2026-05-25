Δήμος Λαρισαίων και Ίδρυμα Λασκαρίδη ενώνουν δυνάμεις για το περιβάλλον

Τις δυνάμεις τους ενώνουν Δήμος Λαρισαίων και Κοινωφελές Ίδρυμα «Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προστασία του δημόσιου χώρου. Να σημειωθεί ότι η νέα ομάδα του Cyclone Project του Ιδρύματος, δραστηριοποιείται και στη Λάρισα, με δράσεις απορρύπανσης λιμνών, ποταμών, αρχαιολογικών χώρων και επαρχιακών δρόμων, καθώς και με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η ενίσχυση της συνεργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος με την Εκτελεστική Διευθύντρια του Ιδρύματος «Λασκαρίδη», κ.Πέγκυ Ξηροταγάρου, παρουσία και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ.Δημήτρη Λεωνιδάκη, πριν από μερικές ημέρες, στο Δημαρχείο Λάρισας. Βιωσιμότητα και Προστασία του Περιβάλλοντος είναι οι δύο τομείς στους οποίους “χαρτογραφήθηκαν” οι δυνατότητες ανάπτυξης περαιτέρω συνεργειών και δράσεων, μεταξύ Δήμου και Ιδρύματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η νέα ομάδα του Cyclone Project του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, η οποία δραστηριοποιείται στη Λάρισα και στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την απορρύπανση λιμνών και ποταμιών, αρχαιολογικών χώρων, καθώς και επαρχιακών δρόμων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της βιωσιμότητας του τόπου, με τον Δήμο Λαρισαίων να στηρίζει δυναμικά το Cyclone Project, αλλά και εθελοντικές πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ιδρύματος τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθήτριες και μαθητές στη Λάρισα, ενώ να σημειωθεί ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί καθαρισμοί, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με σχολεία της πόλης.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» δημιουργήθηκε με σκοπό να λειτουργήσει ως καταλύτης σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και τον ελληνισμό, εστιάζοντας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ενίσχυση της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας, καθώς και την υποστήριξη πρωτοβουλιών για το κοινό καλό.