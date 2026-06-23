Δήμος Λαρισαίων: Λήγουν οι αιτήσεις για 11 προσλήψεις χωρίς πτυχίο

Λήγουν αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι αιτήσεις στην προκήρυξη που δημοσίευσε ο Δήμος Λαρισαίων για την πρόσληψη συνολικά 11 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δηλαδή σε απόφοιτους λυκείου, οι οποίοι θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Οι ειδικότητες

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

ΔΕ Τεχνικού / ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – 4 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού / ΔΕ Λιπαντών Πλυντών – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού / ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού / ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών – 2 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου/ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222 – Λάρισα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού – Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη: κου Βαρβαρέσου Ζ. ή κας Παπαντώνη Ο. (τηλ. επικοινωνίας: 2413500341, 2413500288).

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για τον Δήμο Λαρισαίων

proson.gr