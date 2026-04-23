Δήμος Λαρισαίων: Μάσκες και αναλώσιμα προσέφερε σε ΓΝΛ και Γηροκομείο η Πολιτική Προστασία

Μάσκες και αναλώσιμα προσέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης και διαρκούς στήριξης των δομών Υγείας και Πρόνοιας της πόλης. Να σημειωθεί ότι αντίστοιχη δράση στήριξης πραγματοποιήθηκε, το προηγούμενο διάστημα και στο Γηροκομείο Λάρισας.

Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν χιλιάδες μάσκες μίας χρήσης και μεγάλες ποσότητες αναλώσιμων υλικών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και την προστασία των φιλοξενούμενων τρίτης ηλικίας.

Το πρωί της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε η παράδοση του υγειονομικού υλικού από τον Αντιδήμαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Βασίλη Μητροδήμο, υλικό που παρέλαβε η Διευθύντρια Οικονομικού του ΓΝΛ, κ. Δήμητρα Σαρακατσάνου και η διαχειρίστρια υλικού, κ. Βασιλική Τσιουκάνη.

«Ο Δήμος Λαρισαίων παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και συνεργασία με τους υγειονομικούς και τους φορείς πρόνοιας της πόλης. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο το ΕΣΥ και τις κοινωνικές μας δομές», σημείωσε ο κ. Μητροδήμος.

Το προηγούμενο διάστημα παρουσία του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου και του Αντιδημάρχου, κ. Μητροδήμου είχε πραγματοποιηθεί η παράδοση αντίστοιχου υγειονομικού υλικού στο Γηροκομείο Λάρισας, για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων του ιδρύματος.

Τόσο η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όσο και η διεύθυνση του Γηροκομείου εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Δήμο Λαρισαίων για τη διαρκή στήριξη και την ανταπόκριση στις ανάγκες των συμπολιτών μας.