Δήμος Λαρισαίων: Μέτρα για την προστασία αστέγων και ευάλωτων πολιτών από τον καύσωνα – Κλιματιζόμενος χώρος στη διάθεσή τους

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός του Δήμου Λαρισαίων για την προστασία αστέγων και ευάλωτων πολιτών, ενόψει των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες.

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του καύσωνα, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης πραγματοποιεί επιτόπιες παρεμβάσεις σε σημεία όπου διαβιούν άστεγοι, με στόχο τον εντοπισμό, την ενημέρωσή τους και εφόσον το επιθυμούν, τη μεταφορά και φιλοξενία τους στις δομές της Διεύθυνσης, όπου θα τους παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες προστασίας.

Παράλληλα, πολίτες που διαβιούν σε συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών θα μπορούν να φιλοξενηθούν σε κλιματιζόμενο χώρο του Δήμου Λαρισαίων.

Ειδικότερα, σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 και αύριο, Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, από τις 08:00 έως τις 21:00 είναι διαθέσιμος για το κοινό ο κλιματιζόμενος χώρος του Γ΄ ΚΑΠΗ, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και 23ης Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γ΄ ΚΑΠΗ στο τηλέφωνο 2410 286576.

Σε περίπτωση παράτασης του κύματος καύσωνα, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.