Δήμος Λαρισαίων: Μέτρα προστασίας για αστέγους και ευπαθείς ομάδες, εξαιτίας χαμηλών θερμοκρασιών

Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός για την προστασία των αστέγων της πόλης μας από τις χαμηλές θερμοκρασίες, για όσο διάστημα διαρκέσουν.

Από σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, λειτουργεί κλιματιζόμενος, φυλασσόμενος χώρος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας για όλο το 24ωρο.

Πρόκειται για το Κέντρο εξυπηρέτησης αναγκών Αστέγων και Ευπαθών Ομάδων, στην οδό Γεωργιάδου αρ.33.

Οι άστεγοι και όσοι πολίτες διαβιούν σε επικίνδυνες συνθήκες, έχουν τη δυνατότητα να προστατευθούν από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Για τον εντοπισμό και ενημέρωση των αστέγων, ειδικό κλιμάκιο πραγματοποιεί επιτόπιες παρεμβάσεις στους δρόμους της πόλης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας: 2414 400 712, 713 & 714

Κέντρο Εξυπηρέτησης Αναγκών: 2410 537 072