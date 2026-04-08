Δήμος Λαρισαίων: Με επιτυχία η δράση ενδυνάμωσης γυναικών “Ισότητα μέσα από τη γνώση”

Με ιδιαίτερη επιτυχία και υψηλή συμμετοχή ολοκληρώθηκεη βιωματική δράση «Ισότητα μέσα από τη γνώση», μέσα από τη στενή συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων (συνεχιζόμενες δομές), της Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας και της INTERSOSHellas, με την υποστήριξη του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος HELIOS+.

Κεντρικός άξονας της δράσης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στην πλατεία Ταχυδρομείου, ήταν η βιωματική και εικαστική παρέμβαση «Το Δέντρο της Ενδυνάμωσης», όπου οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν δημιουργικά τις προσωπικές τους διαδρομές, αναδεικνύοντας την εκπαίδευση ως βασικό μοχλό προσωπικής εξέλιξης και ενδυνάμωσης, ισότητας και κοινωνικής ένταξης.

Το Κέντρο Κοινότητας και η INTERSOSHellas εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της πρωτοβουλίας:

Στις ωφελούμενες του Κέντρου Κοινότητας που παρακολουθούν μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και τις ωφελούμενες του προγράμματος HELIOS+, οι οποίες μέσα από τις δημιουργίες τους έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης.

Στις εκπαιδευόμενες του 1ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Λάρισας και του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας που αποτέλεσαν πρότυπο θέλησης για μάθηση.

Στις μαθήτριες, τους μαθητές και τις συνοδούς καθηγήτριες του 7ου ΕΠΑΛ Λάρισας για την ενεργό συμμετοχή και το πνεύμα αλληλεγγύης.

Στην εικαστικό Αγγελική Πανδόλφη για την πολύτιμη εθελοντική της προσφορά και για τις εικαστικές της δημιουργίες.

Πλαίσιο Χρηματοδότησης και Υλοποίησης

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων (συνεχιζόμενες δομές) εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η δράση «Το Δέντρο της Ενδυνάμωσης», εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS+, μίας ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας ένταξης προσφύγων στην ελληνική κοινωνία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το HELIOS+ αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο 13 Περιφερειακών Έργων Ένταξης, ένα για κάθε ελληνική Περιφέρεια, με στόχο την προώθηση της ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική αγορά εργασίας και κοινωνία. Σχεδιασμένο από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) με την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης, το HELIOS+ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων για την περίοδο 2021–2027 και ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη.

Βασική δέσμευση του προγράμματος παραμένει η ενδυνάμωση των Δικαιούχων Διεθνούς και Προσωρινής Προστασίας που διαμένουν στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη κοινωνικοοικονομικής ανεξαρτησίας και την ενεργή συμμετοχή στην τοπική κοινότητα.

Πληροφορίες:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων

Διεύθυνση: Ηπείρου 96-98

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2414400723 – 2414400726 – 2414400724

Email: kkoinotitas@larissa.gov.gr