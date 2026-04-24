Δήμος Λαρισαίων: Μικροί και μεγάλοι στη δράση “Δύο Τροχοί, Πολλές Ιδέες”

Μια ανοιχτή, διαδραστική γιορτή για μικρούς και μεγάλους διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων και το Τμήμα Αθλητισμού, αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου.

Από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, η πλατεία Ταχυδρομείου “μεταμορφώνεται” σε σημείο συνάντησης, δημιουργίας, γνώσης και έμπνευσης, για την οικογένεια, τις παρέες και κάθε δημότη που αγαπά το ποδήλατο.

Ορθοπεταλιές για παραγωγή ρεύματος, VR για “εξερεύνηση” ψηφιακών ποδηλατικών διαδρομών, ζωγραφική, κατασκευές και ιστορίες για το ποδήλατο, που είναι ο μεγάλος “πρωταγωνιστής”, είναι μόνον μερικές από τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί, για την αυριανή μέρα.

Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά σε μια σειρά δράσεων, που συνδυάζουν την εκπαίδευση με τη διασκέδαση.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την εξέλιξη του ποδηλάτου μέσα στον χρόνο, ανακαλύπτοντας πώς ένα απλό μηχανικό μέσο εξελίχθηκε σε σύμβολο βιώσιμης μετακίνησης και ελευθερίας, μέσα από αφηγήσεις και διαδραστικά στοιχεία που ζωντανεύουν τις ιστορικές αναφορές.

Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι θα μπορέσουν να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας τη δική τους κονκάρδα, αποτυπώνοντας τη σχέση τους με το ποδήλατο, την πόλη και το περιβάλλον.

Πετάλι για… ρεύμα

Ξεχωριστή θέση έχει η bike-powered εμπειρία, όπου οι συμμετέχοντες θα παράγουν ενέργεια κάνοντας πετάλι και θα φορτίζουν ένα κινητό τηλέφωνο, κατανοώντας με βιωματικό και διασκεδαστικό τρόπο τη σημασία της βιώσιμης ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, οι VR εμπειρίες ανοίγουν ένα παράθυρο σε ψηφιακές ποδηλατικές διαδρομές, προσφέροντας ένα ταξίδι που συνδυάζει την τεχνολογία με τη φαντασία.

Η πλατεία Ταχυδρομείου μετατρέπεται σε ένα ζωντανό πεδίο δράσης, όπου το παιχνίδι γίνεται εργαλείο μάθησης και συνεργασίας, ενισχύοντας τη χαρά της συμμετοχής και την ομαδικότητα.

Η εκδήλωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συνδέεται με το πνεύμα του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, που περνά από την πόλη μας με τερματισμό στην κεντρική πλατεία την Πέμπτη 7 Μαΐου. Οι επισκέπτες δεν είναι απλοί θεατές, αλλά μέρος μιας μεγαλύτερης γιορτής, που αναδεικνύει το ποδήλατο ως τρόπο ζωής.

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για όλους – μικρούς και μεγάλους – να περάσουν ένα δημιουργικό και ευχάριστο σαββατιάτικο πρωινό, γεμάτο εικόνες, δράση και θετική ενέργεια.