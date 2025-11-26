Δήμος Λαρισαίων: Νέα τηλέφωνα για το κοινό από την Δευτέρα

Νέες τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης τίθενται στη διάθεση του κοινού από την ερχόμενη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025, καθώς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτών μεταστεγάζεται σε καινούρια γραφεία.

Η διαδικασία της μεταστέγασης έχει δρομολογηθεί για αύριο, Πέμπτη 27 και μεθαύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και, κατά συνέπεια, το τηλεφωνικό κέντρο του Τμήματος δεν θα μπορεί να δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις καταχώρησης αιτημάτων.

Οι πολίτες, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, μπορούν να δηλώνουν τα αιτήματά τους για βλάβες της καθημερινότητας, αποκλειστικά στην εφαρμογή novoville.

Από τη Δευτέρα 1-12-2025, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του Τμήματος, στα νέα τηλέφωνα:

2410-000849, 2410-000850, 2410-000851, 2410-000852