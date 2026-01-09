Δήμος Λαρισαίων: Νέες εργασίες σε τμήμα της οδού Παλαιστίνης 

Με εργασίες σε τμήμα της οδού Παλαιστίνης (από την οδό Τ.Βελησσαρίου ως την οδό Αριστείδου) συνεχίζεται το έργο της διασύνδεσης πολιτιστικών σημείων της Λάρισας, από τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου. Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αποκλεισμό κυκλοφορίας και στάθμευσης, στο τμήμα όπου εκτελούνται οι εργασίες ανακατασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, οι εργασίες του παραπάνω έργου θα συνεχιστούν με τα στάδια Α10 (35 ημέρες) και Α11 (10 ημέρες), που αφορούν την πλήρη ανακατασκευή της οδού Παλαιστίνης (από την οδό Ταγματάρχου Βελησσαρίου έως την οδό Αριστείδου).

Για τους λόγους αυτούς θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Παλαιστίνης (από την οδό Ταγματάρχου Βελησσαρίου έως την οδό Αριστείδου) από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ως και την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, καθ’ όλο το 24ωρο.

Ειδικά κατά τη διάρκεια των εργασιών του σταδίου Α11 (10 ημέρες), θα εφαρμοστεί:

Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων: α) στην συμβολή των οδών ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ και ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, β) στο τμήμα της οδού ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ από την οδό ΤΑΓΜ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ έως την οδό ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, γ) στο τμήμα της οδού ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από την οδό ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ έως την οδό ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ και δ) στο τμήμα της οδού ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ από την οδό ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως την οδό ΤΖΑΒΕΛΛΑ.

Παράλληλα, γίνεται προσωρινά διπλής κατεύθυνσης το τμήμα της οδού ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ (από την οδό ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ έως την οδό ΚΥΠΡΟΥ)

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην οδό ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζονται στα παρακάτω αποσπάσματα:

Υπενθυμίζεται ότι το έργο είναι προϋπολογισμού 3,75 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”.