Δήμος Λαρισαίων: Να διατηρηθούν οι Σχολικές Επιτροπές

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, αλλά και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους, θεωρεί η Δημοτική Αρχή Λάρισας τη συνέχιση λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, καθώς αποτελούν ένα σταθερό, συντονιστικό όργανο που γνωρίζει σε βάθος την πραγματικότητα κάθε σχολικής μονάδας.

«Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν εξυπηρετεί τον βέλτιστο σχεδιασμό και τη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι Σχολικές Επιτροπές γνωρίζουν άμεσα και διαχειρίζονται άμεσα τις σχολικές ανάγκες σε εξοπλισμό, συντήρηση, καθαριότητα, μικρές παρεμβάσεις -κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και λειτουργικότητα των σχολικών κτιρίων. Με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους Δήμους, ενδέχεται να επιβραδυνθεί η ανταπόκριση σε αυτά τα αιτήματα -ιδίως στους μεγάλους οργανισμούς, που έχουν στην ευθύνη τους πολλά σχολικά συγκροτήματα», επισημαίνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος.

Σε επιστολή του προς την ΚΕΔΕ και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κ. Λάζαρο Κυρίζογλου που εστάλη στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμαρχος Λαρισαίων υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης των σχολικών επιτροπών και επισημαίνει ότι η κατάργησή τους θα επιβαρύνει τους δήμους και θα μειώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η επιστολή:

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης

Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών και η πλήρης μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους δήμους, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 31 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, δεν εξυπηρετεί τον βέλτιστο σχεδιασμό και τη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης για τους εξής λόγους:

1. Εξειδικευμένη διαχείριση σχολικών αναγκών: Οι σχολικές επιτροπές αποτελούν όργανα που εξειδικεύονται στη διαχείριση της σχολικής ζωής, καλύπτοντας άμεσες ανάγκες σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, συντήρηση, καθαριότητα και μικρές παρεμβάσεις. Η μεταφορά αυτών των αρμοδιοτήτων στους δήμους ενδέχεται να επιβραδύνει την ανταπόκριση, καθώς οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν ευρύτερο και πολύπλοκο έργο με περιορισμένους πόρους.

2. Άμεση λήψη αποφάσεων: Οι σχολικές επιτροπές επιτρέπουν ταχύτερη και πιοευέλικτη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις σχολικές ανάγκες, χωρίς να απαιτείται ηδιέλευση από πολυάριθμες γραφειοκρατικές διαδικασίες των δήμων. Αυτό είναιιδιαίτερα κρίσιμο για θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα τωνσχολικών κτιρίων.

3. Τοπική γνώση και συντονισμός: Οι σχολικές επιτροπές διαθέτουν άμεση γνώση των τοπικών συνθηκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε σχολικής μονάδας, κάτι που δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στους μεγάλους δήμους με πολλές σχολικές μονάδες.

4. Περιορισμένες δυνατότητες των δήμων: Παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμούτης αυτοδιοίκησης, πολλοί δήμοι αντιμετωπίζουν περιορισμούς σε προσωπικό,τεχνογνωσία και οικονομικούς πόρους, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσεικαθυστερήσεις ή ελλείψεις στην εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών. Η διατήρησητων σχολικών επιτροπών, εξασφαλίζει ότι η διαχείριση των διαθέσιμων πόρων γίνεται άμεσα και αποτελεσματικά για την εκπαίδευση.

Συμπερασματικά: Η συνέχιση της λειτουργίας των σχολικών επιτροπών όπως προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023 (Α’ 163),αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και τη διατήρηση ενός σταθερού συντονιστικού οργάνου που γνωρίζει σε βάθος την πραγματικότητα κάθε σχολικής μονάδας. Η κατάργησή τους θα επιβαρύνει τους δήμους και θα μειώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.