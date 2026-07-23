Δήμος Λαρισαίων: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία για τρίτη χρονιά η δράση Ψυχικής Υγείας για άτομα της τρίτης ηλικίας

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, για τρίτη διαδοχική χρονιά, η δράση πρόληψης και ενημέρωσης για την ψυχική υγεία, που υλοποίησε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων, της Διεύθυνσης Κοινωνική Πολιτικής και Πρόνοιας, στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.).

Σκοπός της δράσης ήταν η πρόληψη, η ενημέρωση και η ουσιαστική ενδυνάμωση των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Μέσα από ομαδικές συναντήσεις, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν προβληματισμούς και να ανταλλάξουν εμπειρίες για ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία και επηρεάζουν την καθημερινότητά τους

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συζητήσεων, αναπτύχθηκαν θεματικές που αφορούν τη μοναξιά, τη διαχείριση των συναισθημάτων, τις διαπροσωπικές σχέσεις, το πένθος, την κατάθλιψη και άλλα.

Να σημειωθεί, ότι συγκροτήθηκαν συνολικά πέντε ομάδες, οι οποίες πραγματοποίησαν δέκα δίωρες συναντήσεις η καθεμία. Ωφελούμενοι της δράσης ήταν τα εγγεγραμμένα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Λαρισαίων, ενώ την επιστημονική ευθύνη και τον συντονισμό των ομάδων είχε ο Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας, κ.Ιωάννης Σέλλας.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων (Συνεχιζόμενες Δομές) εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για πληροφορίες Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων Ηπείρου 96 -98, τηλ 2414400725 Email: kkoinotitas@larissa.gov.gr