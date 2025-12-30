Δήμος Λαρισαίων: Πάνω από 46 εκατ. ευρώ το 2026 για έργα και παρεμβάσεις

Περισσότερα από 46 εκατ. ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν την επόμενη χρονιά σε έργα παρεμβάσεις, μελέτες και επενδύσεις, μέσα από το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026 από τον Δήμο Λαρισαίων.

Όπως ανέφερε στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος κεντρικός στόχος είναι “τη βελτίωση της καθημερινότητας, τη δομική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί και διαχειρίζεται αυτή την καθημερινότητα ο Δήμος Λαρισαίων, αλλά και στην εγκαθίδρυση μηχανισμών παρακολούθησης, αποτελεσματικότητας και αξιολόγησης, σε όλα τα στάδια των διαδικασιών”.

Το τεχνικό πρόγραμμα, όπως και το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2024-2028, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (καταψήφισε η “Λαϊκή Συσπείρωση) και οι άξονες στους οποίους κινείται είναι η βελτίωση της καθημερινότητας, η ισόρροπη ανάπτυξη σε κέντρο, συνοικίες και οικισμούς, η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, σχολικά κτίρια και συγκροτήματα, νέες και αναβαθμισμένες αθλητικές υποδομές, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων κ.α.

Όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Χρήστος Τερζούδης “το τεχνικό πρόγραμμα του 2026 , σε ένα μεγάλο ποσοστό, στηρίζεται σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ΕΣΠΑ, Θεσσαλία 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Αλληλεγγύης κ.α). “

Κεντρική επιλογή, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της δημοτικής αρχής για την επόμενη χρονιά – και μεγάλο στοίχημα – αποτελεί η εκκίνηση της διαδικασίας για την αναθεώρηση του ΣΒΑΚ.

Στα ίδια επίπεδα τα δημοτικά τέλη

Σταθερά στα επίπεδα του 2025 παραμένουν τα δημοτικά τέλη για την ερχόμενη χρονιά, με διατήρηση της πρόνοιας για τις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με την εισήγηση της δημοτικής αρχής.

