Δήμος Λαρισαίων: Πέντε προσλήψεις ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες καθαριότητας και αμαξοστασίου

Με απόφαση του Δήμου Λαρισαίων, προχωρά η πρόσληψη πέντε εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στις υπηρεσίες του Δήμου.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2026, κατόπιν της σχετικής έγκρισης του ΑΣΕΠ και των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία του δημοτικού στόλου και την καθαριότητα της πόλης.

Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Μέσων Καθαριότητας της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου προσλαμβάνονται τέσσερις μηχανοτεχνίτες οχημάτων:

Γεώργιος Αραμπατζής,

Αριστείδης Γκοβάρης,

Γεώργιος Γρίβας και

Κωνσταντίνος Τάκας.

Παράλληλα, στο Τμήμα Αποκομιδής και Οδοκαθαρισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προσλαμβάνεται ο χειριστής μηχανημάτων έργου Γεώργιος Μακρής.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους, ενώ προβλέπεται ότι σε περίπτωση αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ ή αποχώρησης κάποιου προσληφθέντος, οι θέσεις θα καλυφθούν από επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την απόφαση, για τις προβλεπόμενες θέσεις με κωδικούς 102, 103 και 104 δεν προέκυψαν προσληπτέοι υποψήφιοι, με αποτέλεσμα να παραμείνουν κενές. Οι συγκεκριμένες ειδικότητες αφορούσαν επίσης υπηρεσίες του Δήμου που σχετίζονται με τη λειτουργία του αμαξοστασίου και την υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας και συντήρησης του δημοτικού στόλου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία αυξάνονται οι ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr