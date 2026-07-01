Δήμος Λαρισαίων: Πανελλαδική διάκριση σε Βιώσιμη Ανάπτυξη και Υπεύθυνη Διακυβέρνηση

Ακόμη μια σημαντική πανελλαδική διάκριση προσθέτει στο “παλμαρέ” της η Δημοτική Αρχή Λάρισας, αυτή τη φορά με την πιστοποίηση του CRI Pass και τη βράβευση από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σε ειδική εκδήλωση σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, το απόγευμα στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά στην ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης διακυβέρνησης στη λειτουργία οργανισμών, εν προκειμένω του Δήμου Λαρισαίων.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και εξετάζει συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές στους βασικούς πυλώνες του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση), όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική υπευθυνότητα, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η υπεύθυνη λειτουργία του οργανισμού. Η πιστοποίηση απονέμεται μόνο μετά από τεκμηριωμένη αξιολόγηση και επαλήθευση των στοιχείων από ανεξάρτητους αξιολογητές.

Συνειδητή πολιτική επιλογή

Σε μια περίοδο όπου οι πολίτες απαιτούν αξιοπιστία και μετρήσιμο αποτέλεσμα, ο Δήμος οφείλει να πρωτοστατεί. Η συμμετοχή του Δήμου στη διαδικασία CRI Pass αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Είναι επιλογή διαφάνειας, θεσμικής ενίσχυσης και στρατηγικής προετοιμασίας για το μέλλον.

Για εμάς, υπεύθυνη λειτουργία ενός σύγχρονου Δήμου σημαίνει να σχεδιάζουμε με όρους μέλλοντος, να δημιουργούμε συνθήκες ανθεκτικότητας, να ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και να λειτουργούμε με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στους πολίτες», σημειώνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή αυτή την εξαιρετικά θετική εξέλιξη για τον Δήμο Λαρισαίων.

Ο κ. Μαμάκος μεταβαίνει στην Αθήνα, όπου πραγματοποιείται η τελετή βράβευσης, στις 7 μ.μ., στο Athens Marriot Hotel.

Στρατηγικό εργαλείο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι χρηματοδοτήσεις συνδέονται όλο και περισσότερο με κριτήρια βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως η οργανωμένη αποτύπωση ESG αποτελεί πλέον στρατηγικό εργαλείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Δήμος Λαρισαίων είναι ο δεύτερος Δήμος στην Ελλάδα που λαμβάνει την πιστοποίηση CRI Pass, επιβεβαιώνοντας τον πρωτοποριακό του ρόλο στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων υπεύθυνης και βιώσιμης διοίκησης.

Ο φορέας πιστοποίησης

Το Corporate Responsibility Institute (CRI) είναι ανεξάρτητος οργανισμός αξιολόγησης επιδόσεων βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας. Έχει αναπτύξει τον δείκτη CR Index και το διαγνωστικό εργαλείο CRI Pass.

Ο ρόλος του CRI είναι να αξιολογεί οργανισμούς με βάση διεθνή πρότυπα, παρέχοντας τεκμηριωμένη αποτύπωση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διοικητικής τους επίδοσης.