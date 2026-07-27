Δήμος Λαρισαίων: Παπαδοπούλου και Κυριτσάκας σε Τερψιθέα και Ελευθερές για τις ζημιές στις καλλιέργειες

Σε Τερψιθέα και Ελευθερές βρέθηκαν το πρωί του περασμένου Σαββάτου οι Αντιδήμαρχοι, Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης, κ. Ελίζα Παπαδοπούλου και Πρασίνου, κ. Βάιος Κυριτσάκας, για τις ζημιές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της Παρασκευής σε καλλιέργειες στις δύο περιοχές.

Μαζί με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Τερψιθέας, κ. Κωνσταντίνο Καραβάκα και Ελευθερών, κ. Αθανάσιο Τόλιο, οι δύο Αντιδήμαρχοι επισκέφθηκαν σημεία στις δύο περιοχές του Δήμου Λαρισαίων, όπου και συναντήθηκαν με τους παραγωγούς που επλήγησαν από τα φαινόμενα. Οι ζημιές έχουν εντοπιστεί σε καλλιέργειες βαμβακιού και καλαμποκιού, καθώς και σε καλλιέργειες δέντρων και αμπελιών, με την αρμόδια Αντιδημαρχία Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης να απευθύνει αίτημα προς τον ΕΛΓΑ για άμεση ανταπόκριση ως προς τη διενέργεια των αυτοψιών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια του ΕΛΓΑ, προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εκτάσεων που επλήγησαν, αλλά και των ζημιών που προκλήθηκαν, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις.