Δήμος Λαρισαίων: Παράταση ενός έτους για τις κάρτες μονίμων κατοίκων

Παράταση ενός έτους -μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026- δίνεται για τις ήδη εκδοθείσες κάρτες μονίμου κατοίκου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Λαρισαίων.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για όσες κάρτες μονίμου κατοίκου έχουν εκδοθεί με το νέο σύστημα (αρχές 2025), οι κάτοχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια για την ανανέωσή τους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, συνεχίζεται κανονικά η έκδοση καρτών για τους μόνιμους κατοίκους που δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτημα και θα το πράξουν στο προσεχές μέλλον, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για το ηλεκτρονικό αίτημα έκδοσης κάρτας μόνιμου κατοίκου απαραίτητη προϋπόθεσηείναι η υποβολή αληθούς δήλωσης περί μη κατοχής ιδιωτικής θέσης στάθμευσης. Επισημαίνεται ότι θα πραγματοποιούνται έλεγχοι για την ορθότητα των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με τις δηλώσεις.

Αναλυτικά πληροφορίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας μονίμων κατοίκων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.larissa-dimos.gr/el/ses-monimoi-katoikoi

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://larissa.my-parking-assistant.com/

Γραφείο εξυπηρέτησης κοινού (Helpdesk)

Για πληροφορίες σχετικά με την ελεγχόμενη στάθμευση λειτουργεί γραφείο εξυπηρέτησης κοινού (Helpdesk) που βρίσκεται επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 2, 5ος όροφος, τηλ: 2410549148, email: monkatoikoi@larissa.gov.gr.