Δήμος Λαρισαίων προς αντιπολίτευση: Η Λάρισα χρειάζεται προτάσεις – Όχι ειρωνείες και υπαινιγμούς

«Η ειρωνεία δεν είναι στρατηγική και οι υπαινιγμοί δεν είναι πολιτική πρόταση», υπογραμμίζεται εμφατικά σε ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων, που απαντά με σκληρή κριτική στη στάση της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας απέναντι στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ που είχε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης.

«Οι πολίτες δεν περιμένουν από κανέναν να ξαναγράψει το παρελθόν. Το γνώρισαν, το έκριναν, το θυμούνται πολύ καλά και δεν το έχουν ανάγκη. Ενδιαφέρονται για το μέλλον. Και από αυτό η αντιπολίτευση επιλέγει να απέχει», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Μια παράταξη που διοίκησε τη Λάρισα επί εννέα χρόνια επιλέγει σήμερα να ασκεί αντιπολίτευση σε μια δημοτική αρχή δυόμισι ετών, όχι συγκρίνοντας δύο ολοκληρωμένες διαδρομές, αλλά αφαιρώντας επιλεκτικά από την πραγματικότητα ό,τι δεν εξυπηρετεί το αφήγημά της.

Αγνοεί όσα έγιναν.

Αγνοεί όσα σχεδιάζονται.

Αγνοεί όσα χρηματοδοτήθηκαν.

Αγνοεί όσα διεκδικούνται.

Αγνοεί, τελικά, ό,τι δεν ταιριάζει στην εικόνα που προσπαθεί να κατασκευάσει.

Δεν είναι τυχαίο.

Η αμηχανία της αντιπολίτευσης δεν αποκαλύπτεται από όσα γράφει στην ανακοίνωσή της. Αποκαλύπτεται από όσα αποφεύγει να συζητήσει.

Από την οικονομική εξυγίανση του Δήμου.

Από τις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν.

Από τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται ή μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης.

Από το συνολικό σχέδιο που παρουσιάστηκε δημόσια στους πολίτες.

Αντί για προτάσεις, επιλέγει την ειρωνεία.

Σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ειρωνεύεται ακόμη και μια αυθόρμητη απορία ενός μικρού παιδιού, την οποία ο Δήμαρχος μοιράστηκε ως μια ανθρώπινη στιγμή της καθημερινής επαφής του με τους πολίτες.

Όταν ακόμη και μια τέτοια στιγμή γίνεται αντικείμενο πολιτικού σαρκασμού, το πρόβλημα δεν αφορά τον Δήμαρχο.

Αφορά το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης που κάποιοι επιλέγουν να υπηρετήσουν.

Δεν θα σχολιάσουμε την επανάληψη υπαινιγμών περί δήθεν εξωθεσμικών κέντρων λήψης αποφάσεων, χωρίς καμία απόδειξη.

Υπάρχουν στοιχεία; Να κατατεθούν.

Δεν υπάρχουν; Επιστρέφονται σε αυτούς που τους διακινούν.

Υπάρχουν δύο τρόποι να ασκήσεις αντιπολίτευση.

Ο πρώτος είναι να παρουσιάζεις μια καλύτερη πρόταση.

Να συγκρίνεις σχέδια.

Να αντιπαραθέτεις πολιτικές.

Να πείθεις τους πολίτες ότι μπορείς να κάνεις περισσότερα και καλύτερα.

Ο δεύτερος είναι να προσπαθείς καθημερινά να αποδείξεις ότι τίποτα δεν έγινε, να αρνείσαι κάθε θετική εξέλιξη, να αφήνεις σκιές χωρίς αποδείξεις και να επενδύεις αποκλειστικά στην ειρωνεία.

Ο πρώτος δρόμος βοηθά την πόλη.

Ο δεύτερος απλώς επιβεβαιώνει την αδυναμία μιας παράταξης να διαμορφώσει ένα πειστικό σχέδιο για το μέλλον.

Γιατί η ειρωνεία δεν είναι στρατηγική. Οι υπαινιγμοί δεν είναι πολιτική πρόταση.

Και η επιλεκτική μνήμη δεν μπορεί να υποκαταστήσει ούτε το έργο ούτε το όραμα για το αύριο.

Οι πολίτες δεν περιμένουν από κανέναν να ξαναγράψει το παρελθόν.

Το γνώρισαν, το έκριναν, το θυμούνται πολύ καλά και δεν το έχουν ανάγκη.

Ενδιαφέρονται για το μέλλον. Και από αυτό η αντιπολίτευση επιλέγει να απέχει.