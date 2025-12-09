Δήμος Λαρισαίων: Πρωτοβουλία για επανεξέταση του κόστους χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων

Πρωτοβουλία για τη στήριξη των αθλητικών σωματείων και συλλόγων αναφορικά με το κόστος χρήσης των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, καλώντας, παράλληλα, το Υπουργείο Αθλητισμού να επανεξετάσει την απόφαση για τις αυξήσεις, μέσα από διάλογο με τις Ομοσπονδίες και τους Δήμους.

Νωρίς σήμερα το μεσημέρι, ο κ. Μαμάκος είχε συνάντηση για το θέμα με εκπροσώπους Αθλητικών Συλλόγων της Λάρισας, στο Δημαρχείο, ενώ αναμένεται να θέσει το θέμα και στην ΚΕΔΕ, καθώς το ζήτημα των αυξήσεων δεν αφορά μόνον στη Λάρισα, αλλά 17 πόλεις με ΕΑΚ σε όλη την Ελλάδα.

«Ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα και βασικός πυλώνας πρόληψης, υγείας και συνοχής. Ο Δήμος δεν μπορεί και δεν πρόκειται να μείνει αμέτοχος, όταν οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα δεκάδες ερασιτεχνικά σωματεία, χιλιάδες αθλητές και εκατοντάδες οικογένειες της πόλης μας», τονίζει ο κ. Μαμάκος.

Αναλυτικά, η τοποθέτηση του Δημάρχου Λαρισαίων έχει ως εξής:

«Με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει από την εγκύκλιο, που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννης Βρούτσης και οδηγεί σε σημαντικές αυξήσεις στο κόστος χρήσης των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων, οφείλω να τοποθετηθώ με σαφήνεια:

Πρώτον, είναι αλήθεια ότι το ζήτημα αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Οι εγκαταστάσεις όπως το ΕΑΚ Λάρισας ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και οι χρεώσεις καθορίζονται κεντρικά. Παρ’ όλα αυτά, ο Δήμος δεν μπορεί και δεν πρόκειται να μείνει αμέτοχος, όταν οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα δεκάδες ερασιτεχνικά σωματεία, χιλιάδες αθλητές και εκατοντάδες οικογένειες της πόλης μας.

Η εκτίναξη του κόστους προπόνησης , καθώς και τα πρόσθετα τέλη για τη διεξαγωγή αγώνων, δημιουργούν μια πραγματική ασφυξία για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό ειδικότερα στην επαρχία. Πρόκειται για μια επιβάρυνση που απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών σωματείων, την απρόσκοπτη προπονητική δραστηριότητα, αλλά και την πρόσβαση των παιδιών στον οργανωμένο αθλητισμό.

Ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι κοινωνικό δικαίωμα και βασικός πυλώνας πρόληψης, υγείας και συνοχής.

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι ο αναπληρωτής Υπουργός πρέπει να επανεξετάσει την απόφασή του μέσα από διάλογο με τις Ομοσπονδίες και τους Δήμους.

Ως Δήμος, μπορεί να μην έχουμε την αρμοδιότητα να καθορίσουμε τις τιμές στις κρατικές εγκαταστάσεις, έχουμε όμως την υποχρέωση να υπερασπιστούμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό της Λάρισας. Ο διάλογος, η πίεση, οι προτάσεις και οι δικές μας πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν, ώστε να βρεθεί μια λύση δίκαιη, βιώσιμη και ρεαλιστική. Ο αθλητισμός της πόλης μας δεν πρέπει να πληγεί.»

Πρωτοβουλίες

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Λαρισαίων προτίθεται να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

1. Άμεση πρόσκληση σε διάλογο όλων των αθλητικών σωματείων της πόλης για χαρτογράφηση των αναγκών και των επιπτώσεων.

2. Ανάληψη πρωτοβουλίας μέσω της ΚΕΔΕ, ώστε το θέμα να τεθεί συλλογικά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν αφορά μόνο τη Λάρισα αλλά 17 πόλεις με ΕΑΚ σε ολόκληρη τη χώρα

3. Αξιοποίηση δημοτικών αθλητικών χώρων, όπου αυτό είναι δυνατόν, με προτεραιότητα στα ερασιτεχνικά σωματεία και χωρίς επιβάρυνση πέραν των πάγιων λειτουργικών εξόδων.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο

Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση με τον κ. Μαμάκο μετείχαν ο δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», κ. Πέτρος Κρίκης, ως Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Προπονητών Πάλης & Προπονητής τμ. Πάλης ΕΑΛ Πήγασος, ο κ. Σωτήρης Γκιουλέκας, Προπονητής Α2 Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο – “Ολυμπιάδα” ΑμΕΑ και πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, ο κ. Κώστας Μπαζάκης, έφορος Τμ. Καλαθοσφαίρισης “Αστέρας Λάρισας”, ο κ. Χρήστος Τουλουμτζίδης, ΝΟΛ Υδατοσφαίριση Γυναικών, ο κ. Θωμάς Γρυπάρης, “Φιλαθλητικός”, Ενόργανη Γυμναστική, και ο κ. Κώστας Κασσάρος, από τον “Φιλαθλητικό” (στίβος), ως Επιτροπή Αγώνα Αθλητικών Συλλόγων Λάρισας -εκπροσωπώντας 24 σωματεία και συλλόγους, που παρέδωσαν και σχετικό υπόμνημα με αίτημα την απόσυρση της εγκυκλίου Βρούτση, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, εξόντωση του ελληνικού αθλητισμού. Το υπόμνημα κατατέθηκε και στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του οργάνου.