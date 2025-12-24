Δήμος Λαρισαίων: Πώς θα γίνει η αποκομιδή απορριμμάτων

Από τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι για τις ημέρες των Χριστουγέννων, το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης διαμορφώνεται ως εξής:

Σήμερα, Τετάρτη 24/12 (παραμονή) όλα τα νυχτερινά δρομολόγια απορριμμάτων και ανακυκλωσίμων θα ξεκινήσουν στις 19.00.

Αύριο, Πέμπτη 25/12 (ανήμερα Χριστουγέννων): πρωί – δύο δρομολόγια απορριμμάτων κεντρικά σημεία και κλινικές νοσοκομεία και ένα δρομολόγιο ανακύκλωσης κεντρικά σημεία.