Δήμος Λαρισαίων: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια

Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα λειτουργίας των λαϊκών αγορών για Χριστούγεννα 2025 και Πρωτοχρονιά – Θεοφάνια 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Λόγω της αργίας της 25ης Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), ημέρα Πέμπτη, οι λαϊκές αγορές που γίνονται την ημέρα αυτή, θα πραγματοποιηθούν μία ημέρα πριν δηλαδή την Τετάρτη 24-12-2025, στους ίδιους χώρους.

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου(δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων), οι λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργήσουν καθόλου.

Λόγω της αργίας της 1ης Ιανουαρίου 2026 (Πρωτοχρονιά), ημέρα Πέμπτη, οι λαϊκές αγορές που γίνονται την ημέρα αυτή, θα λειτουργήσουν μία ημέρα πριν, δηλαδή την Τετάρτη 31-12-2025, στους ίδιους χώρους.

Λόγω της αργίας της 6ης Ιανουαρίου 2026 (Θεοφάνια), ημέρα Τρίτη, οι λαϊκές αγορές που γίνονται την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθούν μία ημέρα πριν, δηλαδή τη Δευτέρα5-01-2026, στον ίδιο χώρο.