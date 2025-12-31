Δήμος Λαρισαίων: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές ενόψει Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων 

Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα λειτουργίας των λαϊκών αγορών για Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Λόγω της αργίας της 1ης Ιανουαρίου 2026 (Πρωτοχρονιά), ημέρα Πέμπτη, οι λαϊκές αγορές που γίνονται την ημέρα αυτή, θα λειτουργήσουν μία ημέρα πριν, δηλαδή σήμερα, Τετάρτη 31-12-2025, στους ίδιους χώρους.

Λόγω της αργίας της 6ης Ιανουαρίου 2026 (Θεοφάνια), ημέρα Τρίτη, οι λαϊκές αγορές που γίνονται την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθούν μία ημέρα πριν, δηλαδή τη Δευτέρα 5-01-2026, στον ίδιο χώρο.