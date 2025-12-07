Δήμος Λαρισαίων: Σε αυξημένη επιφυλακή για τη στάθμη των νερών στον Πηνειό

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Λαρισαίων, με την Πολιτική Προστασία και τη ΔΕΥΑΛ να βρίσκονται επί ποδός ήδη για δεύτερο 24ωρο.

Τα μέτρα επιφυλακής και επιτήρησης αφορούν τη συστηματική παρακολούθηση της στάθμης των νερών στον Πηνειό, καθώς και των αντλιοστασίων και της λειτουργίας των θυροφραγμάτων, τα οποία έχουν κλείσει στο σύνολό τους.

Το φαινόμενο, που είναι σε εξέλιξη, βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, με την έμφαση να δίνεται σε περιοχές όπως το Κουτσόχερο, ο Άγιος Θωμάς και η Νέα Σμύρνη.

Με τη συνδρομή συνεργείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οργανώνονται επιχειρήσεις απομάκρυνσης κλαδιών και φερτών υλικών στα σημεία του ποταμού όπου η συσσώρευσή τους είναι μεγάλη -χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Γέφυρα Αλκαζάρ (στον δρόμο προς Γιάννουλη).

Νέα σύσκεψη, υπό τον Δήμαρχο Λαρισαίων και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, κ. Θανάση Μαμάκο θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης.