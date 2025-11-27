Δήμος Λαρισαίων: Στην κυκλοφορία τμήματα των οδών Ηπείρου και Τ. Βελησσαρίου

Στην κυκλοφορία παραδίδονται αύριο, Παρασκευή, το μεσημέρι τμήματα των οδών Τ.Βελησσαρίου και Ηπείρου, όπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες ανάπλασης και ανακατασκευής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Η οδός Ηπείρου θα παραμείνει ανοιχτή για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, καθώς οι εργασίες στο τμήμα από την οδό Καραθάνου ως την οδό Ανθίμου Γαζή ολοκληρώθηκαν, ενώ οι αντίστοιχες εργασίες για το τμήμα της Ηπείρου, από την οδό Καραθάνου ως την οδό Τρικάλων θα πραγματοποιηθούν από τις 12 Ιανουαρίου κι έπειτα.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σχετική ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης και την τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης, η οδός Ηπείρου (από την οδό Καραθάνου έως την οδό Ανθίμου Γαζή) παραδίδεται στην κυκλοφορία από αύριο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 το μεσημέρι για όλα τα οχήματα.

Στο σημείο αυτό οι εργασίες στην οδό Ηπείρου διακόπτονται και η οδός Ηπείρου θα είναι ανοικτή στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο σύνολο της για όλη την εορταστική περίοδο.Οι εργασίες θα συνεχιστούν από 12 Ιανουαρίου 2026 στο τελευταίο τμήμα από την οδό Τρικάλων έως την οδό Καραθάνου.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται στο πλαίσιο του δημοτικού έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας”, που εντάσσεται στη Δράση “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο” της Πρόσκλησης “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0).Είναι προϋπολογισμού 2.240.000,00 € (1.806.451,61 € + 433.548,39 € ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στην Ταγματάρχου Βελησσαρίου

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαγράμμισης και την τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης, η οδός Ταγματάρχου Βελησσαρίου (από την οδό Εργατικής Πρωτομαγιάς έως την οδό Τάκη Τσιόγκα) παραδίδεται στην κυκλοφορία απόαύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, το μεσημέρι για όλα τα οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο είναι προϋπολογισμού 3.750.765,21 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”.