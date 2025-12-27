Δήμος Λαρισαίων: Στο προσκήνιο οι προτάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων

Οι προτάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων, αναφορικά με τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026, όπως αυτές διαμορφώθηκαν το προηγούμενο διάστημα με τις αποφάσεις των συνεδριάσεων τους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, πριν από μερικές ημέρες, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες προτεραιότητας της Δημοτικής Αρχής, σε συνδυασμό με τα ζητήματα, τις ανάγκες και τις προτάσεις των εκπροσώπων των Κοινοτήτων του Δήμου Λαρισαίων, με έμφαση στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων, που δίνουν ανάσα στις συνοικίες και τους οικισμούς και βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων.

Κατατέθηκαν αναλυτικά οι προτάσεις, που αντικατοπτρίζουν και τις αναγκαιότητες των συνοικιών και των οικισμών του Δήμου Λαρισαίων και συζητήθηκε ο τρόπος που αυτές εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό του Δήμου, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών δυνατοτήτων, για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των πολιτών.

Από την Δημοτική Aρχή μετείχαν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ.Αχιλλέας Κέλλας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ.Χρήστος Τερζούδης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ.Δημήτρης Λεωνιδάκης, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης, κ.Κωνσταντίνος Βλαχούλης και ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, κ.Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος.

Εκ μέρους των κοινοτήτων του Δήμου Λαρισαίων μετείχαν: ο Πρόεδρος της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος, κ. Βασίλειος Ξηρομερίτης, η Πρόεδρος Κοινότητας του 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος, Ναταλία Ζαβράκα, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γιάννουλης, κ. Κωνσταντίνος Μπαράκος, οι εκπρόσωποι της Κοινότητας Φαλάνης, κ.κ. Αντώνιος Μουσούλης, Θεμιστοκλής Ντριγκόγιας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τερψιθέας, κ. Κωνσταντίνος Νότας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμυγδαλέας, κ. Χρήστος Μακρίδης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ελευθερών, κ. Αθανάσιος Τόλλιας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κοιλάδας, κ. Κωνσταντίνος Κερμελίδης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λουτρού, κ. Θεόδωρος Μπελαής, και η εκπρόσωπος της Κοινότητας Ραχούλας, κ. Δήμητρα Μυταλούλη.