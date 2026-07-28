Δήμος Λαρισαίων: Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών του Δήμου Λαρισαίων, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με τη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών ευθύνης του Δήμου να έχουν δεχθεί ψεκασμούς, ενώ έχει γίνει και τοποθέτηση ειδικών παγίδων, που ελέγχονται τακτικά.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων ξεκίνησε στα μέσα του περασμένου Απριλίου και λειτουργεί συμπληρωματικά στην εφαρμογή ψεκασμών που διενεργούνται από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Ο Δήμος Λαρισαίων υλοποιεί πρόγραμμα συμπληρωματικών επεμβάσεων πληθυσμιακού ελέγχου των κουνουπιών, ήδη από τον περασμένο Απρίλιο -για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Οι παρεμβάσεις είναι πιο εντατικές σε περιοχές που γνωρίζουμε πως αποτελούν εστίες, καθώς και σε περιοχές όπου οι πολίτες ενημερώνουν για αύξηση πληθυσμού», σημειώνει η αρμόδια Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης, κ.Ελίζα Παπαδοπούλου.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ψεκασμοί και έλεγχοι σε: Άγιο Αθανάσιο, Λιβαδάκι, Νεάπολη, Αβέρωφ, Άγιο Αχίλλιο, Ιπποκράτη, Άγιο Νικόλαο, Φιλιππούπολη, Ηπεριώτικα, Νέα Πολιτεία, Νέα Σμύρνη, οδό Βόλου, οδό Καρδίτσης, Άγιους Σαράντα, Αμπελοκήπους, Άγιο Γεώργιο, Χαραυγή, πάρκο Χατζηχαλάρ, Τερψιθέα, Μάνδρα, Φαλάνη, Γιάννουλη, Δασοχώρι, Αμυγδαλέα, Ραχούλα, Ελευθερές, Κοιλάδα, Λουτρό, Αργυρόμυλους, Κουτσόχερο, Κουλούρι, ενώ η επανάληψη γίνεται ανά περίπου δύο εβδομάδες -και πιο εντατικά, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήματα ψεκασμών, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στα τηλ. 2413505734-735, καθώς και στον αριθμό 6975 681 388.