Δήμος Λαρισαίων: Τα ψηφίσματα του ΔΣ για καταδίκη βανδαλισμών και νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στην έκδοση δύο ψηφισμάτων, για την καταδίκη των πράξεων βανδαλισμού και καταστροφής δημοτικής περιουσίας σε υποδομές της ελεγχόμενης στάθμευσης της πόλης της Λάρισας, αλλά και για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, κατά την τελευταία συνεδρίασή του.

Αναλυτικά, τα ψηφίσματα έχουν ως εξής:

Για την καταδίκη βανδαλισμών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης όλων των παρόντων μελών, λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης (144/2026 Α.Δ.Σ.) σχετικά με το θέμα: «Πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Αρχής που αφορά στην καταδίκη των πράξεων βανδαλισμού και καταστροφής δημοτικής περιουσίας που σημειώθηκαν σε υποδομές της ελεγχόμενης στάθμευσης της πόλης της Λάρισας»(…).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος που αφορά στην καταδίκη των πράξεων βανδαλισμού και καταστροφής δημοτικής περιουσίας που σημειώθηκαν σε υποδομές της ελεγχόμενης στάθμευσης της πόλης της Λάρισας.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις βανδαλισμού και καταστροφής δημοτικής περιουσίας που σημειώθηκαν σε υποδομές της ελεγχόμενης στάθμευσης της πόλης.

Η καταστροφή δημόσιων υποδομών δεν συνιστά μορφή κοινωνικής παρέμβασης, διαμαρτυρίας ή δημοκρατικής διεκδίκησης. Αντίθετα, αποτελεί ενέργεια που στρέφεται κατά της περιουσίας των πολιτών, υπονομεύει τη λειτουργία της πόλης και επιβαρύνει οικονομικά το σύνολο των δημοτών, οι οποίοι καλούνται τελικά να επωμιστούν το κόστος αποκατάστασης των ζημιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία κάθε πολίτης και κάθε συλλογικότητα έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις και τις διαφωνίες της. Η κριτική στις αποφάσεις της διοίκησης, η δημόσια αντιπαράθεση και η διεκδίκηση αλλαγών αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της δημοκρατικής λειτουργίας.

Ωστόσο, η καταστροφή δημόσιας περιουσίας και η απόπειρα επιβολής απόψεων μέσω παράνομων ενεργειών δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές ούτε να νομιμοποιηθούν στη συνείδηση της κοινωνίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την προσήλωσή του στον σεβασμό των δημοκρατικών θεσμών, της νομιμότητας και της προστασίας της δημοτικής περιουσίας, η οποία ανήκει σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως.

Παράλληλα,καλεί το σύνολο των δημοκρατικών δυνάμεων της πόλης να καταδικάσουν χωρίς αστερίσκους, συμψηφισμούς ή υπεκφυγές κάθε μορφή βανδαλισμού και αυθαίρετης καταστροφής δημόσιων υποδομών, ανεξαρτήτως του φορέα ή των κινήτρων που επικαλείται.

Η Λάρισα είναι μια πόλη διαλόγου, συμμετοχής και δημοκρατικής έκφρασης. Οι διαφωνίες επιλύονται με επιχειρήματα, θεσμικές διαδικασίες και σεβασμό στους κανόνες της δημοκρατίας, όχι με πράξεις βίας και καταστροφής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι η δημοτική περιουσία θα προστατεύεται με κάθε νόμιμο μέσο και ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν θα αποκατασταθούν άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της πόλης προς όφελος των πολιτών.

Για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Πρόταση της Δημοτικής Παράταξης ΄΄Συμπαράταξη Λαρισαίων΄΄ για ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (…)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος σχετικά με το Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαπιστώνει ότι η αναμόρφωση και κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, η οποία αφορά άμεσα τη λειτουργία των Δήμων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σχέση της Αυτοδιοίκησης με τον πολίτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι κατά τη διαδικασία διαβούλευσης κατατέθηκαν από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και τους φορείς της Αυτοδιοίκησης σημαντικές προτάσεις και παρατηρήσεις, αρκετές από τις οποίες ενσωματώθηκαν στο τελικό σχέδιο του Κώδικα, βελτιώνοντας επιμέρους διατάξεις και ενισχύοντας τη θεσμική λειτουργικότητα του πλαισίου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου δεν μπορεί από μόνη της να δώσει απαντήσεις στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της χώρας.

Η υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών, η ανάγκη ενίσχυσης των οικονομικών πόρων των ΟΤΑ, η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης έργων, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, η βελτίωση των υποδομών και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών παραμένουν ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για την Αυτοδιοίκηση.

Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων:

Χαιρετίζει κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού, απλοποίησης και κωδικοποίησης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης.

Υπογραμμίζει την ανάγκη διαρκούς θεσμικού διαλόγου μεταξύ Πολιτείας και Αυτοδιοίκησης για την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των Δήμων.

Υιοθετεί και στηρίζει τις πάγιες θέσεις της ΚΕΔΕ για:

ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων,

ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ,

αύξηση των διαθέσιμων πόρων προς τους Δήμους,

κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων προσωπικού,

μείωση της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών.

Τονίζει ότι η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης δεν εξαντλείται σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις αλλά προϋποθέτει την παροχή των αναγκαίων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ζητά από την Πολιτεία να συνεχίσει τον διάλογο με την Αυτοδιοίκηση και να προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τον αναπτυξιακό, κοινωνικό και δημοκρατικό ρόλο των Δήμων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων επαναβεβαιώνει την προσήλωσή του στις αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της συμμετοχής των πολιτών και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης του δημότη, που αποτελούν τον πυρήνα της σύγχρονης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.