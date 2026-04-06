Δήμος Λαρισαίων: Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση για την τρίτη ηλικία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του Προγράμματος Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων από τον Δήμο Λαρισαίων, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας και την ενεργό συμμετοχή τους στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Η έναρξη πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, με την πρώτη συνάντηση να πραγματοποιείται στον πολυχώρο του Γ΄ ΚΑΠΗ Αγίου Κωνσταντίνου.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξοικείωση, εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες, με έμφαση στις δεξιότητες που σχετίζονται με την ψηφιακή επικοινωνία, τη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν:

την επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών

την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών

τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η πλατφόρμα gov.gr

τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, μέσα από στοχευμένες υποστηρικτικές δράσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξάρτητη διαβίωσή τους, να μειωθεί η εξάρτησή τους από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον, να προωθηθεί η κοινωνική τους ένταξη και να αποφευχθούν φαινόμενα αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.

Οι υποστηρικτικές δράσεις του προγράμματος εστιάζουν:

στην άρση της τεχνοφοβίας

στην παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

στην ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού

Η εκπαίδευση βασίζεται στην απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων τουλάχιστον βασικού επιπέδου, σύμφωνα με τις πέντε θεματικές περιοχές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών (DigComp – Digital Competence Framework):i. Γραμματισμός πληροφοριών και δεδομένων,

ii. Επικοινωνία και συνεργασία, iii. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, iv. Ασφάλεια, v. Επίλυση προβλημάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε εβδομήντα (70) ώρες, ενώ προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωσή του αποτελεί η συμμετοχή των ωφελουμένων σε τουλάχιστον το 80% των εκπαιδευτικών ωρών.

Το πρόγραμμα «Όλοι Digital» αποτελεί εθνική πρωτοβουλία Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων του Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με φορείς υλοποίησης την ΕΔΥΤΕ, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.