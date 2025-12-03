Δήμος Λαρισαίων- Make A Wish: Εκδήλωση για τους ανθρώπους “πίσω από την ευχή”

Μια ευχή ενός μικρού παιδιού γίνεται πραγματικότητα μέσα και από τη δράση/πρωτοβουλία του Τμήματος Αθλητισμού-Αντιδημαρχίας Παιδείας και Άθλησης του Δήμου Λαρισαίων, μια δράση ενεργοποίησης και συμμετοχής στο πρόγραμμα «Αστέρι της Ευχής» του οργανισμού Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος.

Με τη συμμετοχή προπονητών, αθλητών, γονέων και φίλων του Αθλητισμού, υποστηρίχθηκε η δράση του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος, με σκοπό την εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιούμε σοβαρά προβλήματα υγείας, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και της ενίσχυσης του εθελοντισμού.

Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή και συγκινητική, ενώ η δράση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη του Αθλητισμού, όχι μόνο ως μέσο άσκησης και ψυχαγωγίας, αλλά και ως πηγή ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, ελπίδας και ενίσχυση της κουλτούρας κοινωνικής ευθύνης, ιδιαίτερα στους νέους αθλητές.

Ευχαριστήρια εκδήλωση

Με στόχο την αναγνώριση των ανθρώπων που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, πραγματοποιείται ειδική ευχαριστήρια εκδήλωση, με τίτλο «All Star: Οι άνθρωποι πίσω από την ευχή», μεθαύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στον χώρο πολιτισμού «Λογοτεχνική Γωνιά» (Φαρμακίδου και Γαληνού).Η εκδήλωση θα αποτελέσει συμβολική αλλά και ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς των εθελοντών, υπενθυμίζοντας πως οι μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο.