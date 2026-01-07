Δήμος Λαρισαίων: Nεαρή φοιτήτρια Καλών Τεχνών η τυχερή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Με τους καλύτερους οιωνούς φαίνεται ότι ξεκινά το 2026 για τη νεολαία της Λάρισας, καθώς τυχεροί της χρονιάς αναδείχθηκαν τρεις εικοσάρηδες.

Η 20χρονη φοιτήτρια Καλών Τεχνών, κ. Μαρία Σκυλογιάννη είναι η τυχερή που βρήκε το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Λαρισαίων, από την εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους, στην Κεντρική πλατεία (01.01.2026).

Η κ. Σκυλογιάννη, που φοιτά στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ, συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκο, ο οποίος υποδέχθηκε τη νεαρή Λαρισαία και της ευχήθηκε καλή, δημιουργική χρονιά και κάθε επιτυχία στους στόχους της. Το φλουρί αντιστοιχεί σε ένα ταξίδι, ευγενική χορηγία του ταξιδιωτικού πρακτορείου Efilial Travel.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ανήμερα των Θεοφανίων, τυχερή αναδείχθηκε μια 23χρονη Λαρισαία, που βρήκε το φλουρί της πίτας στο ΔΩΛ, ενώ ένας 22χρονος Λαρισαίος (από τη Γιάννουλη), ήταν εκείνος που, βουτώντας στον Πηνειό ποταμό, έπιασε τον Τίμιο Σταυρό.