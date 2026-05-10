Δήμος Τεμπών: Επενδύουμε στο μέλλον των νέων μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στο «Αντλιοστάσιο» Μακρυχωρίου, η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Ανακαλύπτοντας Δυνατότητες, Δημιουργώντας Ευκαιρίες».

Η δράση διοργανώθηκε από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Λυκείων Γόννων, Μακρυχωρίου, Πυργετού και Συκουρίου.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ουσιαστική ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού, τις επιλογές σπουδών και επαγγελμάτων, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας και του σχολείου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το μέλλον των νέων.

Σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και τεχνολογικών μεταβολών, όπου οι επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές μεταβάλλονται διαρκώς, η έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τους μαθητές και τις μαθήτριες, βοηθώντας τους να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους και να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης, ο οποίος χαιρέτισε τη διοργάνωση, τονίζοντας ότι η σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση συνειδητών επιλογών. Όπως επεσήμανε, η στήριξη της νέας γενιάς αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Δήμου Τεμπών, με στόχο οι νέοι να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν με αυτοπεποίθηση το μέλλον τους.

Παρόντας ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού Θεσσαλίας κ. Βασίλης Σίμος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της σωστής καθοδήγησης των νέων σε μια εποχή διαρκών αλλαγών, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει σταθερά δράσεις που ενισχύουν τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας, ο οποίος τόνισε τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού στη διαμόρφωση ώριμων και συνειδητών επιλογών για το μέλλον των μαθητών, καθώς και την ανάγκη διαρκούς στήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω δράσεων ενημέρωσης και συμβουλευτικής.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν:

· η κ. Φωτεινή Κουτσοπούλου, Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δ.Δ.Ε. Λάρισας, η οποία ανέπτυξε το θέμα: «Ο Σχολικός Προσανατολισμός στην Πράξη: Επιλογές Σπουδών και Επαγγελμάτων».

Κατά την τοποθέτησή της παρουσίασε αναλυτικά το σύγχρονο πλαίσιο επαγγελματικού προσανατολισμού, τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές διαδρομές μετά το Λύκειο, καθώς και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της αυτογνωσίας, της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων, αλλά και της σωστής πληροφόρησης, ώστε οι μαθητές να οδηγούνται σε συνειδητές επιλογές σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

· η κ. Ελένη Δημητρίου, Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης ΔΔΕ Λάρισας, η οποία ανέπτυξε το θέμα: «Ποιότητα Εκπαίδευσης και Υποστήριξη του Μαθητή στον Προσανατολισμό».

Στην εισήγησή της αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο της ποιοτικής εκπαίδευσης στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να ενισχύει όχι μόνο τις γνωστικές δεξιότητες, αλλά και την αυτοπεποίθηση, την κριτική σκέψη και την ικανότητα λήψης αποφάσεων των μαθητών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία σχολείου, εκπαιδευτικών και οικογένειας.

· ο κ. Κωνσταντίνος Παντελής, Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο Ρόλος του Γονέα στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό».

Στην ομιλία του τόνισε ότι οι γονείς αποτελούν βασικό πυλώνα υποστήριξης των παιδιών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το μέλλον τους. Αναφέρθηκε στη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας, της ενθάρρυνσης, της αποδοχής των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων κάθε παιδιού, καθώς και στην ανάγκη αποφυγής πίεσης ή μεταφοράς προσωπικών προσδοκιών στις επιλογές των νέων.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η κ. Μαρία Κιτσικούδη, Συντονίστρια και Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών, συμβάλλοντας στην άρτια οργάνωση και ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή μαθητών και γονέων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν ουσιαστικά για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές, καθώς και για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το Κέντρο Κοινότητας εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίησή της.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου, Αιδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο π. Αθανάσιο Κόκοτα, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου, για την ουσιαστική τοποθέτησή του στο κλείσιμο της εκδήλωσης, κατά την οποία με λόγο πατρικό και ουσιαστικό ανέδειξε τη σημασία της προσευχής, της υπομονής και της εμπιστοσύνης στον Θεό από την πλευρά των γονέων, επισημαίνοντας πως, πέρα από την ανθρώπινη προσπάθεια και καθοδήγηση, η πνευματική στήριξη αποτελεί σημαντικό εφόδιο στη διαδρομή των παιδιών προς το μέλλον τους.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης προς τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Λυκείων Γόννων, Μακρυχωρίου, Πυργετού και Συκουρίου για την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξη της πρωτοβουλίας.

Ευχαριστίες απευθύνονται στον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού κ. Βασίλη Σίμο για τη διαρκή στήριξη και την άμεση ανταπόκριση σε κάθε κάλεσμα, καθώς και στη γραμματέα του κ. Παρασκευή Ζώη για την άψογη συνεργασία και πολύτιμη συμβολή.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στις Αντιγονίδες, οι οποίες με ιδιαίτερο μεράκι επιμελήθηκαν τα εδέσματα της εκδήλωσης, συμβάλλοντας στο άρτιο αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γεώργιο Μανώλη, στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γκατζόγια και στην Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Πανωραία Τσικλητάρη, για την καθοριστική στήριξη και συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, την εκπαίδευση και τη στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας.