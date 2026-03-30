Δήμος Τεμπών: Ζωντανό το μήνυμα του Μαρίνου Αντύπα

Με σεβασμό πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο προς τιμήν του Μαρίνου Αντύπα στον Πυργετό, παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κομμάτων, φορέων και πολιτών.

Το μνημόσυνο τέλεσε ο ιερέας του χωριού, πατέρας Αλέξανδρος, αποδίδοντας τον απαιτούμενο εκκλησιαστικό και πνευματικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γεώργιο Μανώλη και την εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης κα Χριστίνα Κοντογιάννη, ενώ η κεντρική ομιλία πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό και ειδική συνεργάτη του Δήμου Τεμπών κα Μαρία Χλωρού. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους κοινωνικούς αγωνιστές της χώρας, που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση των αγροτών και των αδυνάτων.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αθ. Βλάχος, Νικ. Μητσογιάννης και Γ. Νικολάου, η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζωή Σαραντοπούλου – Παρίση, ο υποδιοικητής του Α.Τ. Τεμπών κ. Στ. Ευαγγελίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πυργετού κ. Αθ. Λαΐνας, ο σύμβουλος της Δ.Κ. Πυργετού κ. Μιχ. Ρούπας, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού κ. Ελ. Ζαρδούκας, το μέλος του Δ.Σ. του Π.Σ. κ. Νικ. Νταλαπάσχας, το μέλος του Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πυργετού κ. Χρ. Κατσιγιάννης, καθώς και πολίτες.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία του έργου και των αγώνων του Μαρίνου Αντύπα, επισημαίνοντας τη σημασία στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος κ. Μανώλης, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Η μνήμη του Μαρίνου Αντύπα αποτελεί ευθύνη για όλους μας. Οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της γης και να στηρίζουμε έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης του τόπου μας.»

Παράλληλα, έγινε αναφορά στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, καθώς και στις παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και των αγώνων των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η υπάλληλος του Δήμου κα Αικατερίνη Βλάχου.

Η τελετή ολοκληρώθηκε σε κλίμα σεβασμού, με κοινό μήνυμα τη διατήρηση της μνήμης και της παρακαταθήκης του Μαρίνου Αντύπα ως πηγή έμπνευσης για το σήμερα.