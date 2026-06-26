Δήμος Τεμπών: Νέο έργο 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας

Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκαν η υπ’ αριθμ. 20/2025 μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι της διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε αγροτική οδοποιία μετά από το πλημμυρικό φαινόμενο “BORA”», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο στοχεύει στην αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στο αγροτικό οδικό δίκτυο από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας «BORA», διασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των αγροτών στις καλλιέργειές τους και ενισχύοντας την καθημερινή λειτουργία της αγροτικής παραγωγής.

Η δημοτική αρχή συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος κ. Μανώλης αναφέρει:

«Η προστασία και η αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών αποτελεί για εμάς απόλυτη προτεραιότητα. Με την ομόφωνη έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπράτησης προχωρούμε ένα ακόμη σημαντικό έργο, ύψους 200.000,00 ευρώ, που αφορά την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας μετά τις ζημιές που προκάλεσε το πλημμυρικό φαινόμενο “BORA”.

Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας. Εργαζόμαστε καθημερινά, διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις και υλοποιούμε έργα που αποκαθιστούν τις ζημιές, ενισχύουν την ασφάλεια των μετακινήσεων και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για τους παραγωγούς μας.Με σχέδιο, υπευθυνότητα και συνέπεια συνεχίζουμε να υλοποιούμε έργα ουσίας σε κάθε κοινότητα του Δήμου Τεμπών, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος των δημοτών μας.»