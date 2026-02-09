Δήμος Τεμπών: Ορθή διαχείριση στάχτης και προστασία δημοτικού εξοπλισμού

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Τεμπών ενημερώνει τους δημότες για τη σημασία της ασφαλούς και υπεύθυνης διαχείρισης της στάχτης που προέρχεται από τζάκια, σόμπες, ψησταριές και λοιπά μέσα θέρμανσης.

Η απόρριψη στάχτης στους κάδους απορριμμάτων, ακόμη και όταν αυτή φαίνεται σβησμένη, ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη τόσο των κάδων όσο και των απορριμματοφόρων οχημάτων. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα, καθώς και των πολιτών.

Επισημαίνεται ότι σε ετήσια βάση καταγράφεται η καταστροφή περίπου τριάντα (30) κάδων απορριμμάτων λόγω καύσης. Το κόστος αντικατάστασής τους είναι σημαντικό και επιβαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό, και κατ’ επέκταση το σύνολο των πολιτών. Για λόγους πρόληψης, η στάχτη να απορρίπτεται μόνο αφού έχει πλήρως ψυχθεί.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας εφιστά την προσοχή όλων και ευχαριστεί τους δημότες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας και του δημοτικού εξοπλισμού.