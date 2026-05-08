Δήμος Τεμπών: Παράδοση ωφέλιμου εντόμου για την καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς

Στην παράδοση του ωφέλιμου εντόμου Torymus sinensis για την αντιμετώπιση της σφήκας της καστανιάς προς τους καστανοπαραγωγούς του Δήμου Τεμπών προχώρησε ο Δήμος Τεμπών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Τετάρτη 7 Μαΐου 2026, στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου.

Η προμήθεια του ωφέλιμου εντόμου πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και παραδόθηκε στο Δήμο Τεμπών, στο πλαίσιο των κοινών δράσεων για την προστασία και ενίσχυση της καστανοπαραγωγής στις ορεινές περιοχές του Δήμου.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης της καστανοκαλλιέργειας και της προστασίας της παραγωγής από τη σφήκα της καστανιάς, η οποία αποτελεί σημαντική απειλή για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών. Παράλληλα, εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο προστασίας της καστανοπαραγωγής στις ορεινές περιοχές του Δήμου Τεμπών, όπως η Αιγάνη, τα Αμπελάκια, η Κρανιά, ο Πυργετός και η Ραψάνη, περιοχές που έχουν πληγεί έντονα τα τελευταία χρόνια από το συγκεκριμένο επιβλαβές έντομο.

Η παράδοση του ωφέλιμου εντόμου πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γιώργο Μανώλη και τον γεωπόνο του Δήμου Τεμπών κ. Θεμιστοκλή Ασημακόπουλο, παρουσία καστανοπαραγωγών της περιοχής, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τον τρόπο αξιοποίησης και τα οφέλη της βιολογικής αυτής μεθόδου καταπολέμησης.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής. Η καστανοπαραγωγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική και κοινωνική ζωή πολλών περιοχών του Δήμου μας και οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα στους παραγωγούς με ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η προστασία των καστανοκαλλιεργειών μας αποτελεί ζήτημα ουσίας για την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων. Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΟΚ Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Σταυρίδη για τη συνεργασία, τη στήριξη και τη συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης αυτής».

Ο Δήμος Τεμπών συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τους παραγωγούς, προστατεύουν τις καλλιέργειες και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.