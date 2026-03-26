Δήμος Τεμπών: Πρωταγωνιστής στην ανταποδοτικότητα υπηρεσιών

Μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση καταγράφει ο Δήμος Τεμπών, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των δήμων με τον υψηλότερο βαθμό ανταποδοτικότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιδόσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι δήμοι με τον μεγαλύτερο βαθμό ανταποδοτικότητας είναι οι Δήμοι Τρικκαίων, Καρδίτσας, Αργιθέας, Τεμπών και Αλμυρού, ενώ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ο Δήμος Τεμπών καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ακολουθούμενος από τους Δήμους Ελασσόνας και Αγιάς.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο Δήμος Τεμπών κατατάσσεται στην 43η θέση μεταξύ των 332 δήμων της χώρας, επίδοση που τον αναδεικνύει ως έναν από τους πιο αποδοτικούς δήμους, σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει προς τα νοικοκυριά και τις αντίστοιχες χρεώσεις που εισπράττει μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που δημοσιοποιείται ο δείκτης ανταποδοτικότητας για το σύνολο των δήμων, μέσα από την πλατφόρμα παρακολούθησης επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (deiktesota.gov.gr), προσφέροντας ένα αξιόπιστο εργαλείο διαφάνειας και αξιολόγησης.

Τα στοιχεία του 2024, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, αναδεικνύουν όχι μόνο τη θετική πορεία του Δήμου Τεμπών, αλλά και τα πεδία στα οποία απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση. Η Δημοτική Αρχή αξιοποιεί τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις, με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης τονίζει:

«Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται στον Δήμο μας. Η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες δεν είναι απλώς ένας δείκτης, αλλά μια καθημερινή δέσμευση για καλύτερη εξυπηρέτηση, διαφάνεια και ορθολογική διαχείριση των πόρων. Συνεχίζουμε με σχέδιο και υπευθυνότητα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα ζωής των δημοτών μας.»