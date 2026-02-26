Δήμος Τεμπών: Σε εξέλιξη έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Τεμπών, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών, προχώρησε σε εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους σε ιδιοκτήτες σκύλων σε περιοχές αρμοδιότητάς του, στο πλαίσιο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε η συμμόρφωση ή μη των ιδιοκτητών ως προς:

• Την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση (microchip) και την καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς

• Την κατοχή ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας και την τήρηση των προβλεπόμενων εμβολιασμών

• Τις συνθήκες διαβίωσης και την ευζωία των ζώων

• Τη χρήση λουριού σε δημόσιους χώρους

• Την υποχρέωση περισυλλογής των περιττωμάτων

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4830/2021. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις, δόθηκε προθεσμία συμμόρφωσης, και κατέστη σαφές ότι σε επανέλεγχο θα επιβάλλονται άμεσα τα προβλεπόμενα πρόστιμα χωρίς περαιτέρω ανοχή.

Ο Δήμος Τεμπών ξεκαθαρίζει ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι προαιρετική. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά χρηματικά πρόστιμα, τα οποία προβλέπονται ρητά από τον νόμο και θα επιβάλλονται στο ακέραιο.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις δημοτικές κοινότητες.

Καλούνται οι ιδιοκτήτες σκύλων να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να συμμορφωθούν άμεσα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Δημάρχου Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης αναφέρει «Η ευζωία των ζώων συντροφιάς και η προστασία της δημόσιας υγείας δεν αποτελούν θέμα επιλογής. Αποτελούν νομική και ηθική υποχρέωση. Ο Δήμος Τεμπών δεν θα επιδείξει καμία ανοχή σε φαινόμενα αδιαφορίας, κακομεταχείρισης ή παραβίασης της νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και τα πρόστιμα θα επιβάλλονται χωρίς εξαιρέσεις. Όσοι δεν τηρούν τον νόμο, θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες που αυτός προβλέπει.

Θέλουμε έναν Δήμο με σεβασμό προς τα ζώα, τους πολίτες και τον δημόσιο χώρο. Και αυτό θα το διασφαλίσουμε με πράξεις.»