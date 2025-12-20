Δήμος Τεμπών: Στήριξη από το Κοινωνικό Παντοπωλείο ενόψει των Χριστουγέννων

Σημαντικό στήριγμα για τους δημότες που πλήττονται από την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα συνεχίζει να αποτελεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τεμπών.

Ιδιαίτερα κατά την εορταστική αυτή περίοδο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο φρόντισε για την έγκαιρη διανομή χριστουγεννιάτικων τροφίμων στους δικαιούχους του, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, με στόχο να ενισχυθεί το γιορτινό τραπέζι των οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Δήμου, αλλά και τη συγκινητική ανταπόκριση πολιτών, σχολείων και επαγγελματιών, στηρίζονται έμπρακτα οι οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας, με σεβασμό, διακριτικότητα και ανθρωπιά. Στόχος όλων μας παραμένει η διεκδίκηση καλύτερων και πιο αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για κάθε δημότη.

Η Πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κα Σαραντοπούλου – Παρίση Ζωή, ευχαριστεί θερμά τις επιχειρήσεις, τα σχολεία και τους πολίτες που στάθηκαν αρωγοί και χορηγοί τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής, συμβάλλοντας με γενναιοδωρία στην επιτυχία της δράσης, και εκφράζει την ευχή η κοινωνική αυτή προσφορά να βρει και άλλους μιμητές.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στους:

Ζιώγα Δημήτριο – Κρεοπωλείο

Ανώνυμους δωρητές πολίτες

Λύκειο Γόννων

Δημοτικό Σχολείο Γόννων

Δημοτικό Σχολείο Μακρυχωρίου

Δημοτικό Σχολείο Πυργετού

Γυμνάσιο Πυργετού

Παράλληλα, ο Δήμος Τεμπών ευχαριστεί την Προϊσταμένη και το προσωπικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών, των ΚΑΠΗ, του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του Κέντρου Κοινότητας για τη διαρκή τους προσφορά και τη σημαντική συμβολή τους στη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Όσοι συμπολίτες μας επιθυμούν να συνεισφέρουν με τρόφιμα ή είδη ατομικής υγιεινής για τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων οικογενειών της περιοχής μας, μπορούν να απευθύνονται στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου (ΚΑΠΗ, «Βοήθεια στο Σπίτι», Κοινωνικό Παντοπωλείο).

Η προσφορά τους αποτελεί πολύτιμο στήριγμα και κινητήριο μοχλό για τη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Δήμου μας.