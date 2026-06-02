Δήμος Τεμπών: Συνεργασία για την άντληση πόρων από το Πράσινο Ταμείο για έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης

Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δημάρχου Τεμπών κ. Γιώργου Μανώλη και του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και τη διερεύνηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για έργα και παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης για έργα αστικής αναζωογόνησης, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την υλοποίηση δράσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες.

Ο Δήμαρχος Τεμπών παρουσίασε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και τον σχεδιασμό για έργα που ενισχύουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ανάγκες και τις προοπτικές της περιοχής.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Μανώλης δήλωσε:

«Η συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν το φυσικό και αστικό περιβάλλον του Δήμου μας. Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο κ. Ανδρουλάκη για την εποικοδομητική συζήτηση και το ενδιαφέρον που επέδειξε για τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου Τεμπών. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη δυνατότητα χρηματοδότησης προς όφελος των δημοτών μας και των τοπικών κοινωνιών.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου κ. Ανδρουλάκης δήλωσε:

«Είχαμε μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση με τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γιώργο Μανώλη, κατά την οποία συζητήσαμε τις προοπτικές συνεργασίας για την υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Το Πράσινο Ταμείο στηρίζει έμπρακτα την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους. Ο Δήμος Τεμπών διαθέτει σημαντικές δυνατότητες και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.»

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την κοινή βούληση για στενή συνεργασία και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού μέσου, με στόχο την προώθηση έργων που θα ενισχύσουν την αειφόρο ανάπτυξη, θα προστατεύσουν το περιβάλλον και θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους του Δήμου Τεμπών.