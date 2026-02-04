Δήμος Τυρνάβου: Εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων

Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, αλλά και του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Δήμου.

Τα φαινόμενα είναι εντονότερα στους αγροτικούς δρόμους, όπου έχουν δημιουργηθεί εκτεταμένες φθορές που δυσχεραίνουν σημαντικά τη διέλευση αγροτών και κτηνοτρόφων. Παράλληλα, προβλήματα – μικρότερης μεν έκτασης αλλά υπαρκτά – καταγράφονται και στο αστικό οδικό δίκτυο, κυρίως λόγω λακκουβών και φθορών που οφείλονται σε κακοτεχνίες προηγούμενων ετών και επιδεινώθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Η Δημοτική Αρχή, από την πρώτη στιγμή, έχει κινηθεί μεθοδικά και διεκδικητικά, εξασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις τόσο για την αστική όσο και για την αγροτική οδοποιία, υλοποιώντας σημαντικές παρεμβάσεις, πρωτοφανείς σε έκταση, σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, με το που θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα σε παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης τόσο στους αγροτικούς δρόμους όσο και στο αστικό οδικό δίκτυο, δίνοντας προτεραιότητα στα σημεία όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών, καθώς η έλλειψη επαρκούς μηχανολογικού εξοπλισμού και προσωπικού καθιστά τη διαδικασία των αποκαταστάσεων αναγκαστικά χρονοβόρα. Παράλληλα, ο Δήμος Τυρνάβου συνεχίζει να διεκδικεί από την Κεντρική Εξουσία την αναγκαία ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ακόμη πιο άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες του τόπου.

Ο Δήμος Τυρνάβου παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης, με μοναδικό στόχο την ασφάλεια των πολιτών και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης καθημερινής δραστηριότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές.