Δήμος Τυρνάβου: Ενημέρωση πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει τους πολίτες ότι δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση, σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και για την αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ορίζεται προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ, δηλαδή έως τις 21 Ιανουαρίου 2026, εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για:

Έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής. Καθορισμό δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου. Συμπλήρωση ήδη εμπρόθεσμα υποβληθεισών αιτήσεων για έκδοση Άδειας Επισκευής. Συμπλήρωση ήδη εμπρόθεσμα υποβληθεισών αιτήσεων για Βεβαίωση Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, Αυτοστέγαση ή Αποπεράτωση.

Παράταση ισχύος Αδειών Επισκευής

Επίσης, παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026 η ισχύς των Αδειών Επισκευής με χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, η οποία έχει λήξει ή θα λήξει μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Οι αιτήσεις για χορήγηση β΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής και για βεβαίωση περαίωσης εργασιών πρέπει να υποβάλλονται εντός του χρόνου ισχύος της άδειας επισκευής, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ: https://search.et.gr/el/fek/?fekId=789980