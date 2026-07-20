Δήμος Τυρνάβου: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τα vouchers των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών περιόδου 2026-2027

Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», για τη σχολική περίοδο 2026-2027.

Μέσω του προγράμματος παρέχεται στους δικαιούχους Voucher (Αξία Τοποθέτησης), το οποίο καλύπτει τη φιλοξενία βρεφών και παιδιών σε Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 18 Ιουλίου έως και 5 Αυγούστου 2026, μέσω της ειδικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του αιτούντος:

* 18 – 19 Ιουλίου 2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2

* 20 – 21 Ιουλίου 2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5

* 22 – 23 Ιουλίου 2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9

* 24 Ιουλίου – 5 Αυγούστου 2026: Υποβολή αιτήσεων για όλα τα ΑΦΜ.

Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του/της αιτούντος/αιτούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους συμμετοχής και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Ο Δήμος Τυρνάβου βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στις οικογένειες της περιοχής, στηρίζοντας την προσχολική αγωγή και ενισχύοντας την πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Καλούμε όλους τους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και να ολοκληρώσουν έγκαιρα την υποβολή της αίτησής τους.