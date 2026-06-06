Δήμος Τυρνάβου: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση δωρεάν σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο

Ο Δήμος Τυρνάβου ολοκλήρωσε την εγκατάσταση θέτοντας σε λειτουργία οκτώ σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο στο πλαίσιο της δράσης «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», η οποία υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η δράση WiFi4GR έχει ως στόχο την ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi hotspots) σε υπαίθριους και μκλειστούς δημόσιους χώρους σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και την ανάπτυξη κεντρικού συστήματος διαχείρισης για την εποπτεία και τη συντήρηση του δικτύου. Στο πλαίσιο του έργου, ο Δήμος Τυρνάβου υπέγραψε το σχετικό

Μνημόνιο Συνεργασίας και προχώρησε στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης των προβλεπόμενων σημείων πρόσβασης, τα οποία βρίσκονται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Τα σημεία εγκατάστασης επιλέχθηκαν με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών σε χώρους συνάθροισης κοινού, αναμονής και μετακίνησης, εκδηλώσεων, καθώς και σε σημεία κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχεται πλέον στο Δημαρχείο Τυρνάβου, καθώς και στα κοινοτικά καταστήματα Βρυοτόπου, Αγίας

Σοφίας, Πλατανουλίων, Δένδρων, Ροδιάς, Δελερίων και Δαμασίου.

Μέσω του έργου, οι δημότες και οι επισκέπτες του Δήμου αποκτούν δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενισχύοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας, ενημέρωσης και χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών. Παράλληλα, βελτιώνεται η συνδεσιμότητα στις κοινότητες και δημιουργούνται πρόσθετες δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στην ψηφιακή ζωή.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής ανέφερε:

«Η πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφορία και στις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες αποτελεί δικαίωμα για όλους και όχι προνόμιο για λίγους. Ο Δήμος Τυρνάβου αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη δυνατότητα χρηματοδότησης προκειμένου να βελτιώνει τις υποδομές και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής μας.

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και των δικτύων επικοινωνίας αποκτά πραγματικό νόημα όταν υπηρετεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων και διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Η τεχνολογική πρόοδος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορούν και πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας και της βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών και όχι με αποκλειστικό κριτήριο την κερδοφορία».