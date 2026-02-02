Δήμος Τυρνάβου: Παράδοση νέου χώρου στους εργαζόμενους του Αμαξοστασίου

Έναν νέο, σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό χώρο παρέδωσε σήμερα η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου στους εργαζόμενους του Αμαξοστασίου του Δήμου – τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μάχη για την καθαριότητα και το πράσινο στον τόπο μας.

Ο χώρος, που μέχρι πρότινος βρισκόταν σε κατάσταση εγκατάλειψης, αποτελούσε εστία μόλυνσης και χρησιμοποιούνταν ουσιαστικά ως αποθήκη. Με παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου, μετατράπηκε ριζικά σε έναν σύγχρονο, ασφαλή και αξιοπρεπή χώρο για τους εργαζόμενους.

Η Δημοτική Αρχή αξιοποίησε έναν ανενεργό και υποβαθμισμένο χώρο, δημιουργώντας σύγχρονα αποδυτήρια, χώρο ανάπαυσης, πλήρως εξοπλισμένα μπάνια και ατομικούς χώρους αποθήκευσης. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν νέα σώματα θέρμανσης, κατασκευάστηκαν ψευδοροφές, φωτισμός, τοποθετήθηκαν πλακίδια και σύγχρονα είδη υγιεινής, αλλάζοντας πλήρως την εικόνα και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

Για πρώτη φορά στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Τυρνάβου δημιουργείται ένας τέτοιος χώρος, με επίκεντρο τον εργαζόμενο και τις καθημερινές του ανάγκες, επιβεβαιώνοντας ότι η μέριμνα για τις συνθήκες εργασίας, την υγιεινή και την ασφάλεια αποτελεί πρώτιστη ευθύνη για τον Δήμο.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Νίκο Αρβανίτη, επισκέφθηκαν τον χώρο, ξεναγήθηκαν στις νέες εγκαταστάσεις και ανακοίνωσαν την απόδοσή τους στους εργαζόμενους.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τυρνάβου τόνισε:

«Οι εργαζόμενοι του Δήμου βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής μας. Αγωνιζόμαστε καθημερινά για καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, για χώρους εργασίας που να σέβονται τον άνθρωπο και να αποτελούν για τους εργαζόμενους ένα δεύτερο σπίτι. Θέλουμε να διασφαλίζεται ένα καλό, συναδελφικό κλίμα και να νιώθουν ότι ο χώρος εργασίας τους ανήκει πραγματικά.»

Και πρόσθεσε:

«Στο περιβάλλον που ζούμε σήμερα, με την κατάσταση που επικρατεί γενικά στους χώρους δουλειάς, η σκέψη μας βρίσκεται σε όλους τους εργαζόμενους, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σε ανθρώπους που φεύγουν για τη δουλειά τους χωρίς να είναι πάντα δεδομένο ότι θα επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι τους, την ώρα που τα κέρδη των λίγων αυξάνονται και οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να τα βγάλουν πέρα στις σημερινές συνθήκες ζωής.»

Η σημερινή παρέμβαση επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό της Δημοτικής Αρχής στη διαρκή βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων των εργαζομένων του Δήμου Τυρνάβου, με σεβασμό και με συνέπεια λόγων και έργων.