Δήμος Τυρνάβου: Πρόγραμμα πλυσίματος και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Τυρνάβου, ένα συστηματικό πρόγραμμα πλυσίματος και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων. Το πλυντήριο κάδων πραγματοποιεί σε τακτά διαστήματα δρομολόγια, με στόχο τη σημαντική βελτίωση της υγιεινής και της καθαριότητας στους δημόσιους χώρους.

Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα, που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας και παρέμενε παροπλισμένο, η σημερινή δημοτική αρχή το επανέφερε σε λειτουργία, προχωρώντας στην απαραίτητη συντήρηση και αποκατάστασή του ώστε να μπορεί πλέον να αξιοποιείται για τις ανάγκες του Δήμου. Με την επανενεργοποίησή του, υλοποιείται πλέον οργανωμένο πρόγραμμα πλυσίματος κάδων, με χρήση απολυμαντικών και μεθόδων που διασφαλίζουν την αποτελεσματική απομάκρυνση ρύπων, οσμών και μικροβιακού φορτίου.

Οι εργασίες αυτές εντάσσονται σε μια συνολική προσπάθεια αναβάθμισης της καθαριότητας στον Δήμο Τυρνάβου, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες λόγω υποχρηματοδότησης και αυξημένων αναγκών.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου, Νίκος Μπαντόγιας, σε σχετική του δήλωση ανέφερε:

«Παρά τις σημαντικές προσπάθειες της υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου και παρά το γεγονός ότι η εικόνα στο Δήμο έχει βελτιωθεί αισθητά από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα δημοτική αρχή — με την προμήθεια νέου εξοπλισμού, την ενίσχυση του προσωπικού και την εφαρμογή εντατικών εργασιών με πρόγραμμα και σχέδιο — δυστυχώς παρατηρούμε ότι κάποιοι συμπολίτες δεν σέβονται την προσπάθεια πρώτα και κύρια των εργαζομένων.

Αντιμετωπίζουμε, ιδίως αυτή την περίοδο, το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων σε σημεία που δεν επιτρέπεται. Είναι μια συμπεριφορά που δείχνει ασέβεια σε όλες αυτές τις προσπάθειες.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Τυρνάβου έχει ήδη εκδώσει σχετική ανακοίνωση και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται. Οι δημότες δεν πρέπει να αφήνουν ογκώδη αντικείμενα, κλαδέματα ή άλλα φυτικά απορρίμματα σε πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με την Υπηρεσία. Για την περισυλλογή τους, πρέπει να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 24920 24349 (Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου) και 24920 32488 (Δημοτική Ενότητα Αμπελώνα).

Καλούμε όλους τους δημότες να συνεργαστούν, να σεβαστούν τον δημόσιο χώρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της υπηρεσίας. Μόνο με υπευθυνότητα από όλους θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το Δήμο μας καθαρό και λειτουργικό».