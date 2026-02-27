Δήμος Τυρνάβου: Υποβολή αιτήσεων για άρδευση αγροτεμαχίων

Σε ανακοίνωση του Δήμου Τυρνάβου, αναφέρονται τα εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι όποιος επιθυμεί να ποτίσει τα αγροτεμάχιά του κατά το τρέχον αρδευτικό έτος 2026 από το δημοτικό αρδευτικό δίκτυο, θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει αίτηση με την οποία θα δηλώνονται τα αγροτεμάχια.

Για την υποβολή της αίτησης κλιμάκιο του Δήμου θα βρίσκεται στα γραφεία των κοινοτήτων ως εξής:

1. Δελερίων 2 & 3 Μαρτίου 2026

2. Ροδιάς 4 & 5 Μαρτίου 2026

3. Αργυροπουλίου 9, 10 & 11 Μαρτίου 2026

Ωράριο υποβολής αιτήσεων 09:30 – 13:30

Για να γίνει δεκτή η υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά δημοτική ενημερότητα η οποία θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθώς και αντίγραφο του εντύπου «ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛ.Γ.Α» της δήλωσης ΟΣΔΕ 2025

Πληροφορίες: 2492350158, 2492350159»